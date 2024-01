Ahmet Kaya

Yoksun, umurumda bile değil Başucumda resmin hala duruyor Yoksun, defterimdeki yazın hiç silinmedi Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi Varsın böyle geçsin yabancı günler Varsın canımı yaksın yine yalnızlık Seninle doluyken baktığım dünler Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yabancı günler Varsın canımı yaksın yine yalnızlık Seninle doluyken baktığım dünler Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Yoksun, umurumda bile değil Dudağımda adın şiir oluyor Yoksun, ezberimdeki sevdan hiç okunmadı Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin Yüreğime gidişin hiç dokunmadı Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin Yüreğime gidişin hiç dokunmadı Varsın böyle geçsin yalancı günler Varsın canımı alsın yine yalnızlık Kokunu verirken vazomda güller Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler Varsın canımı alsın yine yalnızlık Kokunu verirken vazomda güller Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler Varsın canımı alsın yine yalnızlık Kokunu verirken vazomda güller Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler Varsın canımı alsın yine yalnızlık Kokunu verirken vazomda güller Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık?

Saçların savrulur türkülerime Deli rüzgar eser gecelerime Hüzünler dolar boş kadehime Yüreğim tutuşur geceler boyu Aman be leyla can leyla Boşver bu aşka ha leyla can leyla Son ver bu aşka Çıkmaz sokaklarda Kapına düştüm Gölgem peşi sıra ayak sesleri Yağmur altında Ateşe düştüm Başımda savrulur sevda külleri Aman be leyla can leyla Boşver bu aşka ha leyla can leyla Son ver bu aşkı