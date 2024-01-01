Ahmet Kaya

-
Yoksun, umurumda bile değil
Başucumda resmin hala duruyor
Yoksun, defterimdeki yazın hiç silinmedi
Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin
Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi
Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin
Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi
Varsın böyle geçsin yabancı günler
Varsın canımı yaksın yine yalnızlık
Seninle doluyken baktığım dünler
Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık?
Varsın böyle geçsin yabancı günler
Varsın canımı yaksın yine yalnızlık
Seninle doluyken baktığım dünler
Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık?
Yoksun, umurumda bile değil
Dudağımda adın şiir oluyor
Yoksun, ezberimdeki sevdan hiç okunmadı
Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin
Yüreğime gidişin hiç dokunmadı
Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin
Yüreğime gidişin hiç dokunmadı
Varsın böyle geçsin yalancı günler
Varsın canımı alsın yine yalnızlık
Kokunu verirken vazomda güller
Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık?
Varsın böyle geçsin yalancı günler
Varsın canımı alsın yine yalnızlık
Kokunu verirken vazomda güller
Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık?
Varsın böyle geçsin yalancı günler
Varsın canımı alsın yine yalnızlık
Kokunu verirken vazomda güller
Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık?
Varsın böyle geçsin yalancı günler
Varsın canımı alsın yine yalnızlık
Kokunu verirken vazomda güller
Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık?
-
Munzurdan bir kuş indi, karalı, karalı
Gittim baktım kanatları, yaralı, yaralı
Kirvem belli dersim dağlarının maralı, maralı, maralı
Kirvem, kirvem, kirvem
Hey avcı vurmuş gör kaç gündür yaralı
Munzurdan bir tas su verin de ölem diyor
Hem ağlıyor hem bir türkü söylüyor
Biz de söyleyelim, birlikte ölelim
Munzur benim kirvem olur kime vereyim?
Kirvem yine bela, kirvem yine bela
Duman olmuş dağlar yolum karanlık
Kirvem yine bela, kirvem yine bela
Kör olmuş dağlar yolum karanlık
Ah, diz çökmüş de ille de
Anam, anam, anam diyor
Burna haber salın da dayê, dayê, dayê
Dayê, dayê, dayê, dayê
Ah, dönüp gitsem şu dağlara diyor
Kirvem dağlarda nerde olduğunu bilem
Ah, dağlara git ateş yak orda olduğunu bilem
Ah, kirvem uzat uzat ayağının altını öpem
Munzurdan bir tas su verin de ölem diyor
Hem ağlıyor hem bir turlu söylüyor
Biz de söyleyelim, birlikte ölelim
Munzur benim kirvem olur, kime vereyim?
Kirvem yine bela, kirvem yine bela
Duman olmuş dağlar yolum karanlık
Kirvem yine bela, kirvem yine bela
Kör olmuş dağlar yolum karanlık
Kirvem yine bela, kirvem yine bela
Duman olmuş dağlar yolum karanlık
Kirvem yine bela, kirvem yine bela
Kör olmuş dağlar yolum karanlık
-
Sarı sıcak yazlar uzak
Dost uzanan eller uzak
Karanlıklar kurmuş tuzak
Benim sonum dünden belli
Haramiler sarmış yolumu
Güvercinler muhbir uçar oy
Telden tele fermanım gider
Benim sonum dünden belli
Gözlerim dolar kan sanırım
Betonlar boğar nefessiz kalırım
Şahidim yoktur, perdeler örtük
İnanamazsın ağlarsın
Geceler mi sen, ben mi yorgunum
Mermiler mi sen, ben mi yangınım
Düşlerim tutsak, yüreğim sürgün
İçimde bir çocuk, Tedirgin
Geceler mi sen, ben mi yorgunum
Mermiler mi sen, ben mi yangınım
Düşlerim tutsak, yüreğim sürgün
İçimde bir çocuk, Tedirgin
Suskunum vurgunum
Tedirginim ben
Haylanmaz uslanmaz
Tedirgin
Suskunum vurgunum
Tedirginim ben
Haylanmaz uslanmaz
Tedirgin
Dağlarda kar yollar uzar
Yar belinden kollar uzar
Hasımlarım kurmuş tuzak
Benim sonum dünden belli
Müfrezeler sarmış yolumu
Menekşeler solgun açar oy
Dilden dile fermanım gider
Benim sonum dünden belli
Gözlerim dolar kan sanırım
Betonlar boğar nefessiz kalırım
Şahidim yoktur, perdeler örtük
İnanamazsın ağlarsın
Geceler mi sen, ben mi yorgunum
Mermiler mi sen, ben mi yangınım
Düşlerim tutsak, yüreğim sürgün
İçimde bir çocuk tedirgin
Geceler mi sen, ben mi yorgunum
Mermiler mi sen, ben mi yangınım
Düşlerim tutsak, yüreğim sürgün
İçimde bir çocuk tedirgin
Suskunum vurgunum
Tedirginim ben
Haylanmaz uslanmaz
Tedirgin
Suskunum vurgunum
Tedirginim ben
Haylanmaz uslanmaz
Tedirgin
Suskunum vurgunum
Tedirginim ben
Haylanmaz uslanmaz
Tedirgin
-
Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan ne hız
Yalnız kederli yalnızlığımız da sıralı sırasız
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
Bir yangın ormanından püskürmüş, genç fidanlardı
Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı
Hoyrattı gülüşleri, aydınlığı çalkalardı
Gittiler akşam olmadan, ortalık karardı
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
Bitmez sazların özlemi daha sonra, daha sonra
Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara
Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara
Geceler uzar, hazırlık sonbahara
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
-
Saçların savrulur türkülerime
Deli rüzgar eser gecelerime
Hüzünler dolar boş kadehime
Yüreğim tutuşur geceler boyu
Aman be leyla can leyla
Boşver bu aşka ha leyla can leyla
Son ver bu aşka
Çıkmaz sokaklarda
Kapına düştüm
Gölgem peşi sıra ayak sesleri
Yağmur altında
Ateşe düştüm
Başımda savrulur sevda külleri
Aman be leyla can leyla
Boşver bu aşka ha leyla can leyla
Son ver bu aşkı
-
Oy, bilesin ki ben, ha
Taş döven, demir döven
Oy, bilesin ki ben, ha
Toz toprak içinde şanlı
Sıfatım kati çopur
Ellerim mağrur yağlı
**
Oy bilesin ki ben ha
Yerden cevahir söken
Zincirin yitirmiş dev
Erkân üzredir feryadım
Grev hakkımı isterim
Grev hakkımı isterim
Grev hakkımı isterim
Grev
**
Oy bilesin ki ben ha
Taş döven demir döven
Oy bilesin ki ben ha
Toz toprak içinde şanlı
Sıfatım kati çopur
Ellerim mağrur yağlı
**
Oy bilesin ki ben ha
Yerden cevahir söken
Zincirin yitirmiş dev
Erkân üzredir feryadım
Grev hakkımı isterim
Grev hakkımı isterim
Grev hakkımı isterim
Grev
-
Derin bir ah çektin, içim yandı
Kıyamaz gözüm gözlerine
Derin bir ah çektin, içim yandı
Kıyamaz gözüm gözlerine
Rüyalarımdan gelip geçersin
Varamaz elim ellerine
Rüyalarımdan gelip geçersin
Varamaz elim ellerine
Tren yolunda raylar uzar
Uzar da nere gider?
Aya gider, suya gider
Yola gider yar gider?
Benim de başıma gelenler
Adamı kanser eder
Benim de başıma gelenler
Adamı kanser eder
Tren yolunda raylar uzar
Uzar da nere gider?
Aya gider, suya gider
Yola gider yar gider
Benim de başıma gelenler adamı kanser eder
Benim de başıma gelenler insanı kanser eder
Derin bir ah çektin, içim yandı
Dayanmaz gönlüm hasretine
Derin bir ah çektin, içim yandı
Dayanmaz gönlüm hasretine
Arzularımdan gelip geçersin
Yaslanmaz başım dizlerine
Arzularımdan gelip geçersin
Yaslanmaz başım dizlerine
Gurbet olunca yollar uzar
Uzar da nere gider?
Dağa gider, taşa gider
Aşka gider yar gider
Benim de başıma gelenler
Adamı kanser eder
Benimde başıma gelenler
İnsanı kanser eder
Derin bir ah çektin, içim yandı
Yetişmez gönlüm gençliğine
Derin bir ah çektin, içim yandı
Yetişmez gönlüm gençliğine
Son nefesimden gelip geçersin
Yağamaz gözüm ellerine
Son nefesimden gelip geçersin
Yağamaz gözüm ellerine
Darağacında ipler uzar
Uzar da nere gider?
Cana gider, kana gider
Sona gider yar gider
Benim de başıma gelenler
Adamı kanser eder
Benim de başıma gelenler
İnsanı kanser eder
-
Uzak geçen baharları
Hüzün satan hazanları
Gence kalem kıranları
Yazamadım yazamadım
Kırık dökük umutları
Sakıncalı tutkuları
O çocuksu korkuları
Yazamadım yazamadım
Solgun suskun resimleri
Göğe yoldaş denizleri
Ömrüme göz dikenleri
Yazamadım yazamadım
Ses vermeyen geceleri
Tanımı zor acıları
Tek kişilik sancıları
Yazamadım yazamadım
Gün öksüzü odaları
Uygun adım voltaları
Ah zamansız sorguları
Yazamadım yazamadım
Yitip giden anıları
Katledilmiş duyguları
Yarım kalmış sevdaları
Yazamadım yazamadım
-
Deli dolu bir akşam vakit ayrılık
Saatler yalnızlığa dönüyor mağrur
Yabancı düşler kalmış dünden geriye
Yürekler pişmanlığa çarpıyor mağrur
***
Adımı anamazsın yoluma çıkamazsın
Gönülden sevemezsin sen
Geçmişi silemezsin rüyama giremezsin
Gerçekten sevemezsin sen
***
Adımı anamazsın yoluma çıkamazsın
Gönülden sevemezsin sen
Geçmişi silemezsin rüyama giremezsin
Gerçekten sevemezsin sen
***
Beklenen ölümlerin kaçışı olmaz
Bir yıldız bilinmeze kayıyor mağrur
Ben sürgünüm sen durgun kaçak bu sevda
Dilim hep elvedaya dönüyor mağrur
***
Haykırsam duyamazsın
Çağırsam gelemezsin
Yürekten sevemezsin sen
Zor günde aramazsın
***
Hiç yalnız kalamazsın
Korkusuz sevemezsin sen
Haykırsam duyamazsın
Çağırsam gelemezsin
***
Yürekten sevemezsin sen
Zor günde aramazsın
Hiç yalnız kalamazsın
Korkusuz sevemezsin sen
***
Öyle bir küsüp gidişin vardı ki ha
Seni vicdansız insafsız kitapsız
-
Yüzünün yarısı göz kadife yansımalı
Bulutlu siyah ah bulutları eflatun
O boy aynasından çıktı fransız malı
Vişne asidi vardı tadında rujunun
Ah sinema yıldızı falan olmalı
Ağızlığı kristal son derece uzun
Ellerinde ruh gibi ah portakal kokusu
Kırkmaları mor salkım gözkapakları saydam
Çok vapurun battığı bir liman orospusu
Bir hırsla öptüm ki ah ölürüm unutamam
Ayışığında deniz akerdeon solosu
Pırıl pırıl yaşadım üç dakika tas tamam
Bir kibrit çakıldım ah yağmurluklu kız
Alevinden anlamlı dumanlar üfürüyor
Ah çocuk yüzünde gül goncası ağız
Saçlarından incecik su tozu dökülüyor
Sığınak gibi derin ağaçlar gibi yalnız
Karartma başlamış ışıklar örtülüyor
Tavana asılmış sosyalist saçlarından
Ah sabah sabah omuzları kan içinde
İşkence sonrası genç bir kadın militan
Yığınlar uğulduyor hummalı gençliğinde
Adı bile çıkmamış dudaklarından
Doğru yaşadığının sımsıkı bilincinde
-
Çocuksu korkuları senle bastırdım
Yanında sofra kurdum kaşık salladım
Kana kana içtim seni ağustosta
Rakımda buz oldun şişemde buğu
Karanlık sokakları sahipsiz mezarları
Seninle geçtim sensiz bir hiçtim
Üşüdüm sobamda senle kavruldum
Acıktım aşımı senle pişirdim
Elektrik elektrik bir acayip şoktayım yüreğim bitik
Elektrik elektrik yay gibi gerilmişim sigortam atık (ha ha ha)
Geçit vermez dağları seninle aştım
Uzaktaki dostlara senle ulaştım
Tak fişi bitir işi dedikleri bu
Hep rahat yaşamaya senle alıştım
Şimdi loş odalarda tutsağın oldum
Yasal koridorlarda damgalı puldum
El kelepçe kol kırık gönül çaresiz
Her bir dokunuşunda titredim durdum
Elektrik elektrik bir acayip şoktayım yüreğim bitik
Elektrik elektrik yay gibi gerilmişim sigortam atık
Elektrik elektrik bir acayip şoktayım yüreğim bitik
Elektrik elektrik yay gibi gerilmişim sigortam atık (ha ha ha)