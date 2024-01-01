Kalbe Kiralık Aşklar Şarkı Sözleri
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Ahmet Kaya
Kalbe Kiralık Aşklar
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Havada bulut yok, bu ne dumandır?
Mahlede ölüm yok, bu ne figandır?
Şu yemen elleri ne de yamandır
Anu Yemen'dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir?
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir?
Mızıka çalınır, düğün mü sandın?
Al yeşil bayrağı gelin mi sandın?
Yemene gideni gelir mi sandın?
Anu Yemen'dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir?
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir?
Kışlanın önünde redif sesi var
Bakın çantasında acep nesi var
Bir çift kundurayla bir de fesi var
Anu Yemen'dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir?
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir?
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir?
-
Aramızda görünmeyen duvarlar var.
Bilmediğim caddeler, bulvarlar...
Yabancısın hanidir, söylesem yeridir,
Kavuşmuyor hiç dudaklar...
***
Yavaş yavaş eritiyor, bizi bu yalanlar.
Bir hesap ki tutmuyor, elde kalanlar.
Son durak dedi aşk, birimiz inmiyor.
İzliyor bak uzaktan, uzaklar.
***
Git, hevesini al gel, nefesini al gel,
Belki de boğuldun aşkından.
Git, tutamam zaten, dağ gibi dursam,
Kendine bir tünel kazarsın.
***
Git, bana benzeyen ya da benzemeyen birini,
Belki de çok seversin.
Git, ayrılığı kabullendim.
Ben seni, sen olmadan da severim, git.
-
Beyaz bulutlar geçiyor üstümüzden
Yaşayan her şey sende çiçek açmış
Boşuna beklememişim bunca zaman
Yaşadığım her şeyin bir nedeni varmış
***
Beklemediğim bir anda girdin hayatıma
Sana sarıldığım gibi sarıl bana
***
Sen geldin bahar geldi
Bundan sonra kalbimde senin için çarpacak
Gözlerinle uyanıp sensiz geçen yılların
Acısını çıkaracak
***
Bana sensiz içtiğim
Su bile yalan şimdi sen deli ben sana deli
Beni yalnız bırakma sen bile bilemezsin
Ne kadar tutkunum sana
-
Ne o eski gülüş kaldı yüzümde
Ne içimde uçan kuşlar
Senin adın kaldı bir yerlerde
Belki unutturur belki unutturmaz zaman
Belki unutturur belki unutturmaz
***
Kim el sallıyor şimdi bilmem
Eski evimizin penceresinden
Bir köşeye sinmiş uyumuştur sesimiz
Rüzgarla gelen bahar gibi duyulur kokumuz
***
Güneş gören bir köşeye oturdum
Isıtmıyor artık yazlar
Ben o günleri bizi özledim
Anladım kalbe kiralıkmış aşklar
Anladım kalbe kiralıkmış aşklar
***
Kim el sallıyor şimdi bilmem
Eski evimizin penceresinden
Bir köşeye sinmiş uyumuştur sesimiz
Rüzgarla gelen bahar gibi duyulur kokumuz
***
Ne o eski gülüş kaldı yüzümde
Ne içimde uçan kuşlar
Senin adın kaldı bir yerlerde
Belki unutturur belki unutturmaz zaman
Belki unutturur belki unutturmaz zaman
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