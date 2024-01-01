Ahmet Kaya

Yetiş Nerdesin Ne dağlar yıkılır, ne de duvarlar Of çeker ağlarım, yetiş nerdesin Kurumuş pınarlar, gelmez baharlar eyvah, eyvah Ah eder ağlarım, yetiş nerdesin. Canım nerdesin sen, gülüm nerdesin sen Bekle ben öleyim ki o zaman gelesen. (x2) Beyaz mintanına, boş yastığına Yüz sürer ağlarım, yetiş nerdesin Yandım ateşına, kül oldum yana Allah, Allah Diz çöker ağlarım, yetiş nerdesin. Yandım ateşına, kül oldum yana Allah, Allah Diz çöker ağlarım, yetiş nerdesin. Canım nerdesin sen, gülüm nerdesin sen Bekle ben öleyim ki o zaman gelesen. (x4)

Arka Mahalle Ağladım gözyaşlarım döndü denize Ben derdimi kimseye söyleyemedim *** Kurşunlara gelirken arka mahallede Düştüm de yerlere bir of demedim Kurşunlara gelirken arka mahallede Düştüm de yerlere bir of demedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere dövdüler Adını söylemedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere vurdular Adını söylemedim *** Off of of off of of of Yıkılsın evin *** Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe Yine de bu yangını söndüremedim *** Bağıra bağıra yazdım seni içime Bir kez olsun yüzünü güldüremedim Bağıra bağıra yazdım seni içime Bir kez olsun yüzünü güldüremedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere dövdüler Adını söylemedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere vurdular Adını söylemedim *** Off of of off of of of Yıkılsın evin

Demedim mi Haydar Biz dağlarda keklik idik Şimdi bu çöplükte karga olduk Bizimde boyumuzu aştı bu şehir Yerlere serildik madara olduk Bizimde boyumuzu aştı bu şehir Yerlere serildik madara olduk Demedim mi Haydar, demedim mi sana Bu İstanbul yutar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi söyle Bu şerefsiz geceler satar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi sana Bu İstanbul yutar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi söyle Bu şerefsiz geceler satar adamı Biz umutlar yolcusuyduk Rakı sofrasında bir meze olduk Bizimde harcımız değildi sevmek Yosmalar içinde kepaze olduk Bizimde harcımız değildi sevmek Yosmalar içinde kepaze olduk Demedim mi Haydar, demedim mi sana Bu İstanbul yutar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi söyle Bu şerefsiz geceler satar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi sana Bu İstanbul yutar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi söyle Bu şerefsiz geceler satar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi sana Bu İstanbul yutar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi söyle Bu şerefsiz geceler satar adamı

Telgrafcı Akif Hüseynik'ten çıktım şeher yoluna Can ağrısı tesir etti koluma Yaradanım merhamet et kuluna Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme Bilmem şu feleğin bana cevri Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme Bilmem şu feleğin bana cevri ne Telgrafın direkleri sayılmaz Atik Hanım baygın düştü ayılmaz Böyle canlar teneşire koyulmaz Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme Bilmem şu feleğin bana cevri Ah yazık oldu, yazık şu genç ömrüme Bilmem şu feleğin bana cevri ne Lütfi gelsin telgrafın başına Lütfi gelsin telgrafın başına Bir tel vursun Musul'da gardaşıma Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme Bilmem şu feleğin bana cevri Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme Bilmem şu feleğin bana cevri ne Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme Bilmem şu feleğin bana cevri

Beni Bul Anne Dün gece gördüm düşümde Seni özledim anne Elin yine ellerimde Gözlerin ağlamaklı Gözyaşlarını sildim anne Camlar düştü yerlere Elim, elim kan içinde Yanıma gel, yanıma anne İki yanımda iki polis Ellerim kelepçede Beni bul, beni bul anne Camlar düştü yerlere Elim, elim kan içinde Yanıma gel, yanıma anne İki yanımda iki polis Ellerim kelepçede Beni bul, beni bul anne Dün gece gördüm düşümde Seni özledim anne Gözlerinden akan bendim Düştüm göğsüne Söyle canın yandımı anne? Camlar düştü yerlere Elim, elim kan içinde Yanıma gel, yanıma anne İki yanımda iki polis Ellerim kelepçede Beni bul, beni bul anne Camlar düştü yerlere Elim, elim kan içinde Yanıma gel, yanıma anne İki yanımda iki polis Ellerim kelepçede Beni bul, beni bul anne Camlar düştü yerlere Elim, elim kan içinde Yanıma gel, yanıma anne İki yanımda iki polis Ellerim kelepçede Beni bul, beni bul, beni bul anne

Can Yoldaşım Yağmur yağar sel olurum Toprak döner toz olurum hey Seni sevdim gam çekmeden Gün ortasında ölürüm hey Yağmur yağar sel olurum Toprak döner toz olurum hey Seni sevdim gam çekmeden Gün ortasında ölürüm hey Canım benim can yoldaşım Gül tenimde kara benim hey hey hey hey Canım benim can yoldaşım Gül tenimde belam benim hey vah vah Gün doğarken meyhanede Bardağımda rakım benim hey Çorbamda tuzum közde biberim Belimde silahım benim hey Gün doğarken meyhanede Bardağımda rakım benim hey hey hey Çorbamda tuzum közde biberim Belimde silahım benim hey Canım benim can yoldaşım Gül tenimde kara benim hey hey hey hey Canım benim can yoldaşım Gül tenimde belam benim hey vah vah

Beni Vur Bir ince pusudayım, Yolumun üstü engerek Bir garip akşamdayım Sırtımı gözler tüfek Ben senin sokağına ulaşamam, dardayım, O mazlum gözlerine bakamam, firardayım Oysa ben bu gece yüreğim elimde Sana bir sırrımı söyleyecektim Şu mermi içimi delmeseydi eğer, Seni alıp götürecektim Beni vur Beni onlara verme Külüm(ü) al, uzak yollara savur Dağılsın dağlara dağılsın bu Sevdamız, ama sen ağlama, dur Beni vur Beni onlara verme Külüm al, uzak yollara savur Dağılsın dağlara dağılsın bu Öykümüz, ama sen ağlama, dur Bir ince pusudayım Bu gece zehir zemberek Bir yolun sonundayım Sessizce tükenerek Ah senin ellerine uzanamam, yerdeyim O masum hayallere varamam, ölmekteyim Oysa ben bu gece, yüreğim elimde Sana bir sırrımı söyleyecektim Şu mermi içimi delmeseydi eğer, Seni alıp götürecektim Beni vur Beni onlara verme Külüm al, uzak yollara savur Dağılsın dağlara dağılsın bu Sevdamız, ama sen ağlama, dur Beni vur Beni onlara verme Külüm al, uzak yollara savur Dağılsın dağlara dağılsın bu Öykümüz, ama sen ağlama, dur

Sen Yanma Diye (Ilahi) Ben çürümüş bir asayım Zindanlara yol eyledi dert beni Çarmıha gerilmiş bir İsa'yım Çivilere zapteyledi dert beni Pir sultanı darda gördüm Darağaca vur eyledi aşk beni Hacı Bektaş'ı kırda gördüm Bir ceylana pir eyledi aşk beni Her yangına, her ataşa Köz eyledi dert beni Bu dağlara, bu yollara Toz eyledi aşk beni Her yangına, her ataşa Köz eyledi dert beni Bu dağlara, bu yollara Toz eyledi aşk beni Ben yanarım aşk için Ben yanarım gül için Bu ateş sönmesin diye Ben yanarım kim için Ben yanarım sen için Bari sen yanma diye Ben yıkılmış bir ozanım Yangınlara kül eyledi dert beni Kerbela çölünde, bir Hüseyin Damla suya kul eyledi dert beni Ben Yunus'u nurda gördüm Dergahına gül eyledi aşk beni Ol mecnunu firarda gördüm Bir Leyla'ya deleyledi aşk beni Her yangına, her ataşa Köz eyledi dert beni Bu dağlara, bu yollara Toz eyledi aşk beni Her yangına, her ataşa Köz eyledi dert beni Bu dağlara, bu yollara Toz eyledi aşk beni Ben yanarım aşk için Ben yanarım gül için Bu ateş sönmesin diye Ben yanarım kim için Ben yanarım sen için Bari sen yanma diye

Senin Derdindeyim Kapıyı vurdun ardımdan Ölecektim ben kahrımdan Beni vursalar anlımdan Yine senin derdindeyim Yine senin derdindeyim Yine senin derdindeyim Beni vursalar anlımdan Yine senin derdindeyim Yine senin derdindeyim Geçip karşımda dursan Hem bağırsan, hem de kızsan Beni kaleş ile vursan Yine senin derdindeyim Yine senin derdindeyim Yine senin derdindeyim Kaleşnikof ile vursan Yine senin derdindeyim Yine senin derdindeyim

Karlı Dağlar Ilgaz Dağlarında çocuk doğurdun sen Memende süt yoktu Karla doyurdun sen sen hey Sardın sarmaladın anam Sırtına vurdun anam anam Terketmedin karlı yolları Sardın sarmaladın anam Sırtına vurdun anam anam Terketmedin karlı yolları Yolda çile çeker Şerife Bacım hey Elleri donmuş gözle çekilmez acın hey hey hey hey Çocuğuna değil değil Yurduna sancın anam anam Terketmedin karlı yolları Çocuğuna değil değil Yurduna sancın anam anam Terketmedin karlı yolları