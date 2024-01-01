Ahmet Kaya

-
Sakin göllerin kuğusuyduk
Salınarak suyun yanağında
Yarılan ekmeğin buğusuyduk
Gözüm yaşarıyor, yüreğim yanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Biri saksımızı çiğneyip gitti
Biri duvarları yıktı, camları kırdı
Fırtına gelip aramıza serildi
Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri
Her şeyi kötüledi, bizi yaraladı
Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı
Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu
Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle
Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Dağlarda çoban ateşiydik
Dolanarak mavzer yatağına
Ceylanın pınara inişiydik
Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş
Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe
Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu
Birer tomurcuktuk hayatın kollarında
Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında
Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız
Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor
Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle
Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor
-
Beni burada arama
Arama anne
Kapıda adımı
Adımı sorma
***
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
***
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
***
Kaç zamandır yüzüm traşlı
Gözlerim şafak bekledim
Uzarken ellerim kulağım kirişte
Ölümü özledim anne
Yaşamak isterken delice
***
Ah verebilseydim keşke
Yüreği avucunda koşan her bir anneye
Tepeden tırnağa oğula
Ve kıza kesmiş
Bir ülkeye armağan
***
Düşlerimle sınırsız
Diretmişliğimle genç
Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma
Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk
***
Pir Sultan'ı düşün anne
Şeyh Bedrettin'i
Börklüce'yi
İnsanları düşün anne
Düşün ki yüreğin sallansın
Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan
Mutlu bir Yusufçuk havalansın
***
Beni burada arama
Arama anne
Kapıda adımı
Adımı sorma
***
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
***
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
-
Ne çıramız ne lambamız
Karanlık yollarda kaldık
Kor kor ateşlerde yandık
Çok uslandık
Çok uslandık
Usanmadık
Ne çıramız ne lambamız
Karanlık yollarda kaldık
Kor kor ateşlerde yandık
Çok uslandık
Çok uslandık
Usanmadık
Bir rüzgar gibi tarihten geçtiler
Neler görüp neleri geçirdiler
Aç kaldılar yine dilenmediler
Kimdi bunlar
Kimdi bunlar
Kimdi bunlar
Kimdi
Ne çıramız ne lambamız
Karanlık yollarda kaldık
Kor kor ateşlerde yandık
Çok uslandık
Çok uslandık
Usanmadık
Ne çıramız ne lambamız
Karanlık yollarda kaldık
Kor kor ateşlerde yandık
Çok uslandık
Çok uslandık
Usanmadık
Kara perçemleri türkü türküdür
Hiç değiller onlar insan gülüdür
Dediler ki düşünmenin günüdür
Kimdi bunlar
Kimdi bunlar
Kimdi bunlar
Kimdi
Kara perçemleri türkü türküdür
Hiç değiller onlar insan gülüdür
Dediler ki düşünmenin günüdür
Kimdi bunlar
Kimdi bunlar
Kimdi bunlar
Kimdi
-
Yiğidim yiğit olmasın aya
Yanık türkülere vurmayın beni
Tutuşur dizelerim dizelerim sonra
Her biri yıldız kendi halinde
Tutuşur dizelerim dizelerim sonra
Her biri yıldız kendi halinde
Geceleri inen inen sessizlik
Umarsız açan eski yaradır
İşte gene yükseldi duvarlar
Etme gözlerim koru kendini
İşte gene yükseldi duvarlar
Etme gözlerim koru koru kendini
Ayıklasam dize dizelerimden
Acıyı ölümü şu duvar nemini
Kirli gömleğimi koklarmış annem
Koklasın şiirimi sıcak bir ekmek gibi
Kirli gömleğimi koklarmış annem
Koklasın türkümü sıcak bir ekmek gibi
-
Geçici ayrılık benimkisi
İlk yaz çiçeğine gebeyim
Ağıtlar yakmayın adıma
Ben ölmedim ölmeyeceğim
Ağıtlar yakmayın adıma
Ben ölmedim ölmeyeceğim
Sıcak saklayın gecelerimi
Karlar altından çıkıp geleceğim
Düşlerinizin ateşinden ılık bir rüzgâr gibi eseceğim
Demlice bir çay koyun üstüne
Aç çocuk gibi besleyin sobayı
Nasıl tütüyorsanız gözlerimde
Öylece tütsün buharı
Uzunca serin yatağımı
Boyunca uzansın ayağım
El aman deyince gece
Usulca kıvrılır yatarım
El aman deyince gece
Usulca kıvrılır yatarım
Can, canım, canlarım
Hazır mı koynunuzdaki yerim
Gün olur gecikmiş çocuk gibi
Bağıra çağıra gelirim
-
Yel eser yücelerden
Türküler hecelerden
Yel eser yücelerden
Türküler hecelerden
Göz değil yaylım ateş
Sürmesi gecelerden
Göz değil yaylım ateş
Sürmesi gecelerden
Olta attım ipi yok
Balta tuttum sapı yok
Nere gitmiş bu evler
Pencere var, kapı yok
Oy bahçeler bahçeler
Bahçede kuzu meler
Oy bahçeler bahçeler
Bahçede kuzu meler
Vura vura götürdü
Yavrumu haramiler
Vura vura götürdü
Yavrumu haramiler
Gelen gitti, gelen gitti
Ağlayan gülen gitti
Yerle yeri toprak bozuk
Gül ektim diken bitti
Soba kurdum tütüyor
Tütün gül tutuyor
Soba kurdum tütüyor
Tütün gül tutuyor
Düştü düşman nalına
Taş zindanda yatıyor
Düştü düşman nalına
Taş zindanda yatıyor
-
Bu hasretlik kalır gitmez teninde
Eksilmez acılar ezik yüreğimde
Alma başını nasırlı ellerimden
Sen istedin gül teninde yaralar
Bu ayrılık hem seni, hem beni yaralar
Sen istedin gül teninde yaralar
Bu ayrılık hem seni, hem beni yaralar
Sel dağla birleşince
Dağda güller ezilince
Yara açtı gül teninde
Yara açtı gül teninde
Yara açtı gül teninde
Yara açtı gül teninde
Ağlar dağlar
Dağlar ağlar
Yüreğimi sancı sarar
Ağlar dağlar
Dağlar ağlar
Yüreğimi sancı sarar
Sel dağda kalır gitmez
Sel altında güller bitmez
Gülten'imde yara geçmez
Gülten'imde yara geçmez
Gülten'imde yara geçmez
Gülten'imde yara geçmez
Ağlar dağlar
Dağlar ağlar
Yüreğimi sancı sarar
Ağlar dağlar
Dağlar ağlar
Yüreğimi sancı sarar
-
Yol parası veremedim diye
Bu dağları bana deldirdiler
Bu yolları bana açtırdılar
Hacizlere gitti
Suna gibi geçimine oy
Meri kekliğim
Oy meri kekliğim
Nedir çektiğim
Nedir çektiğim
Nedir çektiğim
Nedir çektiğim
Kore Dağlarında
Tabakam kaldı
Mahpus damlarında özgürlüğüm
Kore Dağlarında
Tabakam kaldı
Mahpus damlarında özgürlüğüm
Oy meri kekliğim
Oy meri kekliğim
Oy meri kekliğim
Oy meri kekliğim
Oy meri kekliğim
Nedir çektiğim
Nedir çektiğim
Nedir çektiğim
Nedir çektiğim
Dut kurusu süpürge tohumu yediğimiz
Ve bir godik arpa için
Sivas kapılarından geri döndüğümüz
Günleri defledik hey
Meri kekliğim
Dut kurusu süpürge tohumu yediğimiz
Ve bir godik arpa için
Sivas kapılarından geri döndüğümüz
Günleri defledik hey
Meri kekliğim
Oy meri kekliğim
Nedir çektiğim
Nedir çektiğim
Nedir çektiğim
Nedir çektiğim
Kore Dağlarında
Tabakam kaldı
Mahpus damlarında özgürlüğüm
Kore Dağlarında
Tabakam kaldı
Mahpus damlarında özgürlüğüm
Of meri kekliğim
Oy meri kekliğim
Oy meri kekliğim
Oy meri kekliğim
Oy meri kekliğim
Nedir çektiğim
Nedir çektiğim
Nedir çektiğim
Nedir çektiğim
-
Haydi git güle güle
Güle güle sana
Haydi git güle güle
Güle güle sana
Acılara yeten gücüm
Mektuplara yetmedi
Demirlere yeten gücüm
Mektuplara yetmedi
Bu ne biçim sevgi
Nasıl kardeşlik
Bu nasıl dostluk
Bu ne beter sevda
Benim aklım ermedi
Benim aklım ermedi
Bu ne biçim sevgi
Nasıl kardeşlik
Bu nasıl dostluk
Bu ne beter sevda
Benim aklım ermedi
Benim aklım ermedi
Haydi git güle güle
Güle güle sana
Haydi git güle güle
Güle güle sana
İçli mektuplar gelmesin
Kavuşmaz uzaklardan
Yanık mektuplar gelmesin
Kavuşmaz dostluklardan
Bu ne biçim sevgi
Nasıl kardeşlik
Bu nasıl dostluk
Bu ne beter sevda
Benim aklım ermedi
Benim aklım ermedi
Bu ne biçim sevgi
Nasıl kardeşlik
Bu nasıl dostluk
Bu ne beter sevda
Benim aklım ermedi
Benim aklım ermedi
Haydi git güle güle
Güle güle sana
Haydi git güle güle
Güle güle sana
Zincirlere yeten gücüm
Mektuplara yetmedi
Demirlere yeten gücüm
Mektuplara yetmedi
Bu ne biçim sevgi
Nasıl kardeşlik
Bu nasıl dostluk
Bu ne beter sevda
Benim aklım ermedi
Benim aklım ermedi
Bu ne biçim sevgi
Nasıl kardeşlik
Bu nasıl dostluk
Bu ne beter sevda
Benim aklım ermedi
Benim aklım ermedi
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Gel gör beni gör içerden
Bak ne haldeyim
Gel gör beni gör içerden
Bak ne haldeyim
Duvarda resmin elimde sigaram
Gör ne haldeyim
Haydi haydi gül
Haydi haydi gül
Haydi haydi gül
Haydi sen de
Haydi haydi gül
Haydi haydi gül
Haydi haydi gül
Üzülme
İşte görüş günündeyiz
Gör ne haldeyim
İşte görüş günündeyiz
Gör ne haldeyim
Yürekte yangın yürekte sevdan
Gör ne haldeyim
Haydi haydi gül
Haydi haydi gül
Haydi haydi gül
Haydi sen de
Haydi durma git
Bakma öyle git
Haydi haydi git
Haydi sen de
Haydi durma git
Bakma öyle git
Haydi haydi git
Haydi sen de
Haydi durma git
Bakma öyle git
Haydi haydi git
Haydi sen de
Haydi durma git
Bakma öyle git