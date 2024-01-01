Ahmet Kaya

Zeytin Karası Sakin göllerin kuğusuyduk Salınarak suyun yanağında Yarılan ekmeğin buğusuyduk Gözüm yaşarıyor, yüreğim yanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Biri saksımızı çiğneyip gitti Biri duvarları yıktı, camları kırdı Fırtına gelip aramıza serildi Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri Her şeyi kötüledi, bizi yaraladı Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Dağlarda çoban ateşiydik Dolanarak mavzer yatağına Ceylanın pınara inişiydik Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu Birer tomurcuktuk hayatın kollarında Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor

Şafak Türküsü Beni burada arama Arama anne Kapıda adımı Adımı sorma *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama *** Kaç zamandır yüzüm traşlı Gözlerim şafak bekledim Uzarken ellerim kulağım kirişte Ölümü özledim anne Yaşamak isterken delice *** Ah verebilseydim keşke Yüreği avucunda koşan her bir anneye Tepeden tırnağa oğula Ve kıza kesmiş Bir ülkeye armağan *** Düşlerimle sınırsız Diretmişliğimle genç Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk *** Pir Sultan'ı düşün anne Şeyh Bedrettin'i Börklüce'yi İnsanları düşün anne Düşün ki yüreğin sallansın Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan Mutlu bir Yusufçuk havalansın *** Beni burada arama Arama anne Kapıda adımı Adımı sorma *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama

Kimdi Bunlar Ne çıramız ne lambamız Karanlık yollarda kaldık Kor kor ateşlerde yandık Çok uslandık Çok uslandık Usanmadık Ne çıramız ne lambamız Karanlık yollarda kaldık Kor kor ateşlerde yandık Çok uslandık Çok uslandık Usanmadık Bir rüzgar gibi tarihten geçtiler Neler görüp neleri geçirdiler Aç kaldılar yine dilenmediler Kimdi bunlar Kimdi bunlar Kimdi bunlar Kimdi Ne çıramız ne lambamız Karanlık yollarda kaldık Kor kor ateşlerde yandık Çok uslandık Çok uslandık Usanmadık Ne çıramız ne lambamız Karanlık yollarda kaldık Kor kor ateşlerde yandık Çok uslandık Çok uslandık Usanmadık Kara perçemleri türkü türküdür Hiç değiller onlar insan gülüdür Dediler ki düşünmenin günüdür Kimdi bunlar Kimdi bunlar Kimdi bunlar Kimdi Kara perçemleri türkü türküdür Hiç değiller onlar insan gülüdür Dediler ki düşünmenin günüdür Kimdi bunlar Kimdi bunlar Kimdi bunlar Kimdi

Tutuşur Dizelerim Yiğidim yiğit olmasın aya Yanık türkülere vurmayın beni Tutuşur dizelerim dizelerim sonra Her biri yıldız kendi halinde Tutuşur dizelerim dizelerim sonra Her biri yıldız kendi halinde Geceleri inen inen sessizlik Umarsız açan eski yaradır İşte gene yükseldi duvarlar Etme gözlerim koru kendini İşte gene yükseldi duvarlar Etme gözlerim koru koru kendini Ayıklasam dize dizelerimden Acıyı ölümü şu duvar nemini Kirli gömleğimi koklarmış annem Koklasın şiirimi sıcak bir ekmek gibi Kirli gömleğimi koklarmış annem Koklasın türkümü sıcak bir ekmek gibi

Geleceğim Geçici ayrılık benimkisi İlk yaz çiçeğine gebeyim Ağıtlar yakmayın adıma Ben ölmedim ölmeyeceğim Ağıtlar yakmayın adıma Ben ölmedim ölmeyeceğim Sıcak saklayın gecelerimi Karlar altından çıkıp geleceğim Düşlerinizin ateşinden ılık bir rüzgâr gibi eseceğim Demlice bir çay koyun üstüne Aç çocuk gibi besleyin sobayı Nasıl tütüyorsanız gözlerimde Öylece tütsün buharı Uzunca serin yatağımı Boyunca uzansın ayağım El aman deyince gece Usulca kıvrılır yatarım El aman deyince gece Usulca kıvrılır yatarım Can, canım, canlarım Hazır mı koynunuzdaki yerim Gün olur gecikmiş çocuk gibi Bağıra çağıra gelirim

Haramiler Yel eser yücelerden Türküler hecelerden Yel eser yücelerden Türküler hecelerden Göz değil yaylım ateş Sürmesi gecelerden Göz değil yaylım ateş Sürmesi gecelerden Olta attım ipi yok Balta tuttum sapı yok Nere gitmiş bu evler Pencere var, kapı yok Oy bahçeler bahçeler Bahçede kuzu meler Oy bahçeler bahçeler Bahçede kuzu meler Vura vura götürdü Yavrumu haramiler Vura vura götürdü Yavrumu haramiler Gelen gitti, gelen gitti Ağlayan gülen gitti Yerle yeri toprak bozuk Gül ektim diken bitti Soba kurdum tütüyor Tütün gül tutuyor Soba kurdum tütüyor Tütün gül tutuyor Düştü düşman nalına Taş zindanda yatıyor Düştü düşman nalına Taş zindanda yatıyor

Sel Dağ Bu hasretlik kalır gitmez teninde Eksilmez acılar ezik yüreğimde Alma başını nasırlı ellerimden Sen istedin gül teninde yaralar Bu ayrılık hem seni, hem beni yaralar Sen istedin gül teninde yaralar Bu ayrılık hem seni, hem beni yaralar Sel dağla birleşince Dağda güller ezilince Yara açtı gül teninde Yara açtı gül teninde Yara açtı gül teninde Yara açtı gül teninde Ağlar dağlar Dağlar ağlar Yüreğimi sancı sarar Ağlar dağlar Dağlar ağlar Yüreğimi sancı sarar Sel dağda kalır gitmez Sel altında güller bitmez Gülten'imde yara geçmez Gülten'imde yara geçmez Gülten'imde yara geçmez Gülten'imde yara geçmez Ağlar dağlar Dağlar ağlar Yüreğimi sancı sarar Ağlar dağlar Dağlar ağlar Yüreğimi sancı sarar

Kore dağları Yol parası veremedim diye Bu dağları bana deldirdiler Bu yolları bana açtırdılar Hacizlere gitti Suna gibi geçimine oy Meri kekliğim Oy meri kekliğim Nedir çektiğim Nedir çektiğim Nedir çektiğim Nedir çektiğim Kore Dağlarında Tabakam kaldı Mahpus damlarında özgürlüğüm Kore Dağlarında Tabakam kaldı Mahpus damlarında özgürlüğüm Oy meri kekliğim Oy meri kekliğim Oy meri kekliğim Oy meri kekliğim Oy meri kekliğim Nedir çektiğim Nedir çektiğim Nedir çektiğim Nedir çektiğim Dut kurusu süpürge tohumu yediğimiz Ve bir godik arpa için Sivas kapılarından geri döndüğümüz Günleri defledik hey Meri kekliğim Dut kurusu süpürge tohumu yediğimiz Ve bir godik arpa için Sivas kapılarından geri döndüğümüz Günleri defledik hey Meri kekliğim Oy meri kekliğim Nedir çektiğim Nedir çektiğim Nedir çektiğim Nedir çektiğim Kore Dağlarında Tabakam kaldı Mahpus damlarında özgürlüğüm Kore Dağlarında Tabakam kaldı Mahpus damlarında özgürlüğüm Of meri kekliğim Oy meri kekliğim Oy meri kekliğim Oy meri kekliğim Oy meri kekliğim Nedir çektiğim Nedir çektiğim Nedir çektiğim Nedir çektiğim

Haydi git Haydi git güle güle Güle güle sana Haydi git güle güle Güle güle sana Acılara yeten gücüm Mektuplara yetmedi Demirlere yeten gücüm Mektuplara yetmedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Haydi git güle güle Güle güle sana Haydi git güle güle Güle güle sana İçli mektuplar gelmesin Kavuşmaz uzaklardan Yanık mektuplar gelmesin Kavuşmaz dostluklardan Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Haydi git güle güle Güle güle sana Haydi git güle güle Güle güle sana Zincirlere yeten gücüm Mektuplara yetmedi Demirlere yeten gücüm Mektuplara yetmedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi