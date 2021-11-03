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7/24 Dinle Ahmet Koç
Ahmet Koç

Ahmet Koç

10 Parça | 38:16

Türk bağlama ve virtüöz sanatçısı olan Ahmet Koç, Sevda Değil, Esen Yeller, Hekimoğlu gibi müzikler besteledi. İşte Ahmet Koç'un müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hekimoğlu

Ahmet Koç 04:04
02

Bağında Üzüm Kaldı

Ahmet Koç 02:55
03

Sakın Gelme

Ahmet Koç 03:39
04

Sucu Çocuk

Ahmet Koç 04:26
05

Bir Karanda Durmayalım

Ahmet Koç 03:35
06

Sevda Değil

Ahmet Koç 04:27
07

Esen Yeller

Ahmet Koç 03:33
08

Her Şeyi Yak

Ahmet Koç 04:12
09

Devlerin Aşkı

Ahmet Koç 03:23
10

Polyushka Polye

Ahmet Koç 04:02

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