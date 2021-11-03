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7/24 Dinle
Ahmet Koç
Ahmet Koç
10 Parça | 38:16
Türk bağlama ve virtüöz sanatçısı olan Ahmet Koç, Sevda Değil, Esen Yeller, Hekimoğlu gibi müzikler besteledi. İşte Ahmet Koç'un müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Hekimoğlu
Ahmet Koç
04:04
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02
Bağında Üzüm Kaldı
Ahmet Koç
02:55
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03
Sakın Gelme
Ahmet Koç
03:39
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04
Sucu Çocuk
Ahmet Koç
04:26
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05
Bir Karanda Durmayalım
Ahmet Koç
03:35
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06
Sevda Değil
Ahmet Koç
04:27
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07
Esen Yeller
Ahmet Koç
03:33
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08
Her Şeyi Yak
Ahmet Koç
04:12
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09
Devlerin Aşkı
Ahmet Koç
03:23
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10
Polyushka Polye
Ahmet Koç
04:02
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