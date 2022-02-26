Son On Saniye Şarkı Sözleri
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Ahmet Mercan
Son On Saniye
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Kısmen tekin değilim dostlar, çay ısmarlayın karşı masada.Dünya astar cebimde kıpırdamada ve ben gülüyorum kendime karşı kaldırımda.
Sesin geliş yönüne kulak kesiyor sokakta kediler,bir baba üzgün dönüyor evine vakit gece.
Suçumu bir bilsem diye düşünüyor sokuyor ellerini cebine yaklaşıyor korkulu an,çocuklar çıkacak kapıya beraberce,mahcubiyetini sunacak onlara baba,ekmek verin.
Anladınız değil mi,siz olsaydınız savaş yapardınız Amerika’lılar,taş atardınız karıncalara ve depolarınız dağlar kadar olurdu kahkaha atardınız atılacak şeyleriniz arttıkça.
Anlamadınız anlayamadınız da herkesin bir yanı Amerikalı,estetik ölümler ensenizde bekliyor baş kaldıralı,taş atılıyor beyaz rüzgara,yağan yağmura savaş açılıyor,
ağaçlar yapraklarını illegal düşler gibi cebinde saklıyor.
Son yaban geyiği işaret ediyor gitmeliyim,bir daha görüşmek mi,söylemiştim tekin değilim.