Yarım Kalmış Resmin Şarkı Sözleri
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Ahmet Mercan
Yarım Kalmış Resmin
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Bakışların yana düştüğü zaman göğsünde bir hazan bahçesi vardır.
Yokluğumda sen sanırsın ben varım,varlığımı acılardan sorarım.
Gün yüzlü çağın örsünden gelir,bir ince sızıntı çağırır beni,
ellerim ufkundan ışık dilenir,yeter ki izinden ayırma beni.
Kirpiklerimde ıslak bir ünlem yanar,hayat her saniye depremler sunar,
baş ucumda sonsuzluk sayfalarını karıştırır boşluğa sayfalar salar.
Ben bilirim sensiz hecelerimi,
kelime kuramam öksüz cümlelerim kırık notalardan eksik bestemi bastırır kalbime özlemin derim.
Pazarlara sürmem yürek yaramı,
yaram benim can damarımdır,
taşımaz kantarlar ağırlığımı ateşi kül eden yangınım vardır.