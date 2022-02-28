Artık Bu Solan Bahçede Şarkı Sözleri
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Ahmet Özhan
Artık Bu Solan Bahçede
Tüm Şarkıları
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Artık bu solan bahçede, bülbüllere yer yok
Bülbüllere yer yok
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Artık bu solan bahçede, bülbüllere yer yok
Bülbüllere yer yok
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Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok
Sevilenlerden eser yok
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Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok
Sevilenlerden eser yok
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Bezminde kadeh kırdığımız, sevgililer yok
Sevgililer yok
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Bezminde kadeh kırdığımız, sevgililer yok
Sevgililer yok
***
Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok
Sevilenlerden eser yok