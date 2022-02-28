Ahmet Özhan

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Ben seni unutmak için sevmedim
Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim
Bekledim sabah akşam yollarını
ölmek istedim bir türlü ölmedim
Aşk bu mu sevda bu mu hayat bu mu
Kalp acı dünya hüzün gözyaşı dolu
***
Şimdi sen kim bilir nerelerdesin
Gelir gecelerden koşarak sesin
Bana en acı haber kiminlesin
Adını içimden hala silmedim
Aşk bu mu sevda bu mu hayat bu mu
Kalp acı dünya hüzün gözyaşı dolu
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Enginde yavaş yavaş, yavaş yavaş
Günün minesi soldu, soldu
Derdim bana arkadaş
Bugün de akşam oldu
***
Gölgeler indi suya
Kuşlar vardı uykuya
Gurbeti duya duya
Bugün de akşam oldu
***
Su uyur, fısıldaşır
Gider, yâre ulaşır
Yolcu yolda yaraşır
Bugün de akşam oldu
Bugün de akşam oldu
Bugün de akşam oldu
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Neden böyle yüzün, hiç gülmüyor
Gülsün artık yüzün (ah), hüzün çiçeğim
Ömür çok kısa, yaşamaya bak
Değmez hiç bir şeye (ah), unutmaya bak
***
Hüzün çiçeğim, hüzün çiçeğim
Ağlama, ağlama artık hüzün çiçeğim
Hüzün çiçeğim, hüzün çiçeğim
Ağlama, ağlama artık hüzün çiçeğim
***
Uzaklarda olsan da, tek başına kalsan da
Özlem ile yansan da, ağlama, ağlama, ağlama artık
Uzaklarda olsan da, tek başına kalsan da
Özlem ile yansan da, ağlama, ağlama, ağlama artık (ahh)
***
Hüzün çiçeğim, hüzün çiçeğim
Ağlama, ağlama artık hüzün çiçeğim
Hüzün çiçeğim, hüzün çiçeğim
Ağlama, ağlama artık hüzün çiçeğim
***
Hüzün çiçeğim, hüzün çiçeğim
-
Kimseye etmem şikayet
Ağlarım ben halime
Kimseye etmem şikayet
Ağlarım ben halime
***
Titrerim mücrim gibi
Baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi
Baktıkça istikbalime
***
Perde-i zulmet çekilmiş
Korkarım ikbalime
Perde-i zulmet çekilmiş
Korkarım ikbalime
***
Titrerim mücrim gibi
Baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi
Baktıkça istikbalime
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Leyla bir Özge Can'dır
Kara gözlü ceylandır
Doyulmaz hüsn-ü andır
Kanılmaz bir içim su
Leyla, Leyla, ah, Leyla
***
Dillerde sözlenen o
Yollarda gözlenen o
Yürekten özlenen o
Her gönülde o arzu
Leyla, Leyla, ah, Leyla
***
Aşıklar levend olsa
Sevdalar kemend olsa
Birbirine bend olsa
Ele geçmez o ahu
Leyla, Leyla, ah, Leyla
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Nihansın Dideden, ey mest-i nazım
Nihansın Dideden, ey mest-i nazım
Bana sensiz cihanda, can ne lazım
Bana sensiz cihanda, can ne lazım
***
Benim sensin felek, ne çare sazım
Benim sensin felek, ne çare sazım
Bana sensiz cihanda, can ne lazım
Bana sensiz cihanda, can ne lazım
***
Sezadır matemim, tutsa felekler
Sezadır matemim, tutsa felekler
Bana insan değil, ağlar melekler (ah)
Bana insan değil, ağlar melekler
***
Hevaya gitti hep, bunca emekler
Hevaya gitti hep, bunca emekler
Bana sensiz cihanda, can ne lazım
Bana sensiz cihanda, can ne lazım
-
Rüzgar söylüyor şimdi
O yerlerde bizim eski şarkımızı, şarkımızı
Rüzgar söylüyor şimdi
O yerlerde bizim eski şarkımızı, şarkımızı
***
Vazgeç söyleme artık
Hatırlatma mazideki aşkımızı, aşkımızı
Vazgeç söyleme artık
Hatırlatma mazideki aşkımızı, aşkımızı
***
Bir kış günüydü başladı
Mazi macerası ömrümüzün, ömrümüzün
***
Vazgeç söyleme artık
Hatırlatma mazideki aşkımızı, aşkımızı
Vazgeç söyleme artık
Hatırlatma mazideki aşkımızı, ah, aşkımızı
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Saçların tarumar gözlerinde nem
Ateşe benzerdin küle dönmüşsün
Hayal mi gerçek mi gördüğüm bilmem
Elden ele gezen güle dönmüşsün
Hayal mi gerçek mi gördüğüm bilmem
Elden ele gezen güle dönmüşsün
***
Bir eser kalmamış eski halinden
Yazık geçmez akçe pula dönmüşsün
Hayal mi gerçek mi gördüğüm bilmem
Elden ele gezen güle dönmüşsün
Hayal mi gerçek mi gördüğüm bilmem
Elden ele gezen güle dönmüşsün
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Şimdi uzaklardasın
Gönül, hicranla doldu
Şimdi uzaklardasın
Gönül, hicranla doldu
***
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak, hayal oldu
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak, hayal oldu
***
Sevda bahçelerinin
Çiçekleri hep soldu
Çiçekleri hep soldu
***
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak, hayal oldu
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak, hayal oldu
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