Bir Gönül Vardı Bende Şarkı Sözleri
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Ahmet Özhan
Bir Gönül Vardı Bende
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Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış
Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış
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Tertemiz hislerine, günah nedir katmamış
Tertemiz hislerine, günah nedir katmamış
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Arzu duymuş güzele, kollarında yatmamış
Arzu duymuş güzele, kollarında yatmamış
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Tertemiz hislerine, günah nedir katmamış
Tertemiz hislerine, günah nedir katmamış