Dün gece mehtâba dalıp hep seni andım Seni andım *** Dün gece mehtâba dalıp hep seni andım Seni andım *** Öyle bir an geldi ki, mehtâb seni sandım Mehtâb seni sandım *** Öyle bir an geldi ki, mehtâb seni sandım Mehtâb seni sandım *** Sevgili rüyana mı aldın beni bir dem Beni bir dem *** Öyle bir an geldi ki, mehtâb seni sandım Mehtâb seni sandım *** Öyle bir an geldi ki, mehtâb seni sandım Mehtâb seni sandım