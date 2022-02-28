Ahmet Özhan

Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin rengini Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin rengini Yazık olmuş o gözlerden Sana akan yaşlara Yazık olmuş o gözlerden Sana akan yaşlara *** Bir zamanlar sevginle Ateşlenen başımı Dizlerinin yerine Dayasaydım taşlara Bir zamanlar sevginle Ateşlenen başımı Dizlerinin yerine Dayasaydım taşlara *** Hani bendim yedi renk Hani tende can idim Hani bendim yedi renk Hani tende can idim Hani gündüz hayalin Geceler rüyan idim Hani gündüz hayalin Geceler rüyan idim *** Demek ki senin için Aşk değil, yalan idim Acırım heder olan O en güzelim yıllara Bir zamanlar sevginle Ateşlenen başımı Dizlerinin yerine Dayasaydım taşlara *** Dizlerinin yerine Dayasaydım taşlara