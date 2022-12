Gül olsam ya sünbül olsam beni koklar mısın Süzgün süzgün bakışınla gizli yalvarışlarla Başımı göğsüne koysam beni okşar mısın *** Gel yanıma çapkın güzeli Sevdalıyım ben sana ezeli Her halinde var bir başkalık Yüreğim çok yanık *** Gel yanıma çapkın güzeli Sevdalıyım ben sana ezeli Her halinde var bir başkalık Yüreğim pek yanık *** Bir görüşte sevdim seni ne kadar üzdün beni İnan artık sözlerime biraz bak gözlerime Kalbimizin üstüne yat bu sana verir hayat *** Gel yanıma çapkın güzeli Sevdalıyım ben sana ezeli Her halinde var bir başkalık Yüreğim çok yanık *** Gel yanıma çapkın güzeli Sevdalıyım ben sana ezeli Her halinde var bir başkalık Yüreğim pek yanık