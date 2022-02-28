×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Yüzyılın Şarkıları

Yüzyılın Şarkıları Şarkı Sözleri

Ahmet Özhan Yüzyılın Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Özhan Yüzyılın Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yüzyılın Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Özhan

Ahmet Özhan

Yüzyılın Şarkıları

  • Hüzün Çiçeğim

  • Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

  • Enginde Yavaş Yavaş

  • Kimseye Etmem Şikayet

  • Leyla Bir Özge Candır

  • Nihansın Dideden

  • Rüzgar Söylüyor

  • Saçların Tarumar

  • Şimdi Uzaklardasın

  • Hüzün

  • Yalan

  • Bakmıyor Çeşm-i Siyah

  • İnleyen Nağmeler

  • Dün Gece Mehtaba Dalıp Seni Andım

  • Eski Dostlar

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı