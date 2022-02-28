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7/24 Dinle Nostalji

Nostalji Şarkı Sözleri

Ahmet Özhan Nostalji şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Özhan Nostalji şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Özhan

Ahmet Özhan

Nostalji

  • Kemancı

  • Unutulmuş Ne Varsa

  • Seni Ne Çok Sevdiğimi

  • Kapın Her Çaldıkça

  • Gönül Hasta

  • Göreceksin

  • Ayrılık Var Çıkan Falda

  • Gülünce Gözlerinin

  • Ayrılık Ümitlerin Ötesinde

  • Beterin Beteri Var

  • Yaşadımmı Öldümmü

  • Eşref

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