Ahmet Özhan

Nostalji Şarkı Sözleri
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Kimseye etmem şikayet
Ağlarım ben halime
Kimseye etmem şikayet
Ağlarım ben halime
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Titrerim mücrim gibi
Baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi
Baktıkça istikbalime
***
Perde-i zulmet çekilmiş
Korkarım ikbalime
Perde-i zulmet çekilmiş
Korkarım ikbalime
***
Titrerim mücrim gibi
Baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi
Baktıkça istikbalime
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Unutulmaz bu acı
Dertli dertli çal kemancı
Her aşkta hüsran oldu gönül
Bilmem bu kaçıncı
Unutulmaz bu acı
Dertli dertli çal kemancı
Her aşkta hüsran oldu gönül
Bilmem bu kaçıncı
***
Hâlime bak, dertli çal
Kemancı, başımın tacı
Gitme, gitme sen de kal
Benim hâlim çok acı
Hâlime bak, dertli çal
Kemancı, başımın tacı
Gitme, bu gece sen de kal
Benim hâlim çok acı
***
Değiştin kemancı
Neden efkârlı çalmıyorsun
Benim dünyam yıkılmış
Sen ne me acıyorsun
Değiştin kemancı
Neden efkârlı çalmıyorsun
Benim dünyam yıkılmış
Sen ne me acıyorsun
***
Gözümden kaçmıyor
Benden hep bir şey saklıyorsun
Yeter artık derken
Kemancı neden ağlıyorsun
Gözümden kaçmıyor
Benden hep bir şey saklıyorsun
Yeter artık derken
Kemancı neden ağlıyorsun
***
Hâlime bak, dertli çal
Kemancı, başımın tacı
Gitme, gitme sen de kal
Benim hâlim çok acı
Hâlime bak, dertli çal
Kemancı, başımın tacı
Gitme, bu gece sen de kal
Benim hâlim çok acı
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