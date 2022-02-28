Ahmet Özhan

Nar Tanem Şarkı Sözleri
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Ben her Eylül o parkta, o çamların altında
Ben her Eylül o parkta, o çamların altında
Ne hayaller kurarım, sanki varsın yanımda
Nar tanem, bir tanem, sanki varsın yanımda
Nar tanem, bir tanem, sanki varsın yanımda
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O günleri, yılları hasretle anıyorum
O günleri, yılları hasretle anıyorum
Seni kaybettiğime nar tanem, bir tanem
Pişmanım yanıyorum,
Nar tanem, bir tanem pişmanım yanıyorum
***
Bilmedik kıymetini, o mutlu günlerin biz
Bilmedik kıymetini, o mutlu günlerin biz
***
Heder ettik her şeyi, her şeyi biz kendimiz
Nar tanem, bir tanem, her şeyi biz kendimiz
Nar tanem, bir tanem, her şeyi biz kendimiz
***
O günleri, yılları hasretle anıyorum
O günleri, yılları hasretle anıyorum
Seni kaybettiğime nar tanem, bir tanem
Pişmanım yanıyorum
Nar tanem, bir tanem pişmanım yanıyorum
Pişmanım yanıyorum
Pişmanım yanıyorum