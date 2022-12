Ahmet Özhan

Ben her Eylül o parkta, o çamların altında Ben her Eylül o parkta, o çamların altında Ne hayaller kurarım, sanki varsın yanımda Nar tanem, bir tanem, sanki varsın yanımda Nar tanem, bir tanem, sanki varsın yanımda *** O günleri, yılları hasretle anıyorum O günleri, yılları hasretle anıyorum Seni kaybettiğime nar tanem, bir tanem Pişmanım yanıyorum, Nar tanem, bir tanem pişmanım yanıyorum *** Bilmedik kıymetini, o mutlu günlerin biz Bilmedik kıymetini, o mutlu günlerin biz *** Heder ettik her şeyi, her şeyi biz kendimiz Nar tanem, bir tanem, her şeyi biz kendimiz Nar tanem, bir tanem, her şeyi biz kendimiz *** O günleri, yılları hasretle anıyorum O günleri, yılları hasretle anıyorum Seni kaybettiğime nar tanem, bir tanem Pişmanım yanıyorum Nar tanem, bir tanem pişmanım yanıyorum Pişmanım yanıyorum Pişmanım yanıyorum