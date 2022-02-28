Ahmet Özhan

Nihansın Dideden, ey mest-i nazım Nihansın Dideden, ey mest-i nazım Bana sensiz cihanda, can ne lazım Bana sensiz cihanda, can ne lazım *** Benim sensin felek, ne çare sazım Benim sensin felek, ne çare sazım Bana sensiz cihanda, can ne lazım Bana sensiz cihanda, can ne lazım *** Sezadır matemim, tutsa felekler Sezadır matemim, tutsa felekler Bana insan değil, ağlar melekler (ah) Bana insan değil, ağlar melekler *** Hevaya gitti hep, bunca emekler Hevaya gitti hep, bunca emekler Bana sensiz cihanda, can ne lazım Bana sensiz cihanda, can ne lazım