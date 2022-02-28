Nihansın Dideden Şarkı Sözleri
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Ahmet Özhan
Nihansın Dideden
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Nihansın Dideden, ey mest-i nazım
Nihansın Dideden, ey mest-i nazım
Bana sensiz cihanda, can ne lazım
Bana sensiz cihanda, can ne lazım
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Benim sensin felek, ne çare sazım
Benim sensin felek, ne çare sazım
Bana sensiz cihanda, can ne lazım
Bana sensiz cihanda, can ne lazım
***
Sezadır matemim, tutsa felekler
Sezadır matemim, tutsa felekler
Bana insan değil, ağlar melekler (ah)
Bana insan değil, ağlar melekler
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Hevaya gitti hep, bunca emekler
Hevaya gitti hep, bunca emekler
Bana sensiz cihanda, can ne lazım
Bana sensiz cihanda, can ne lazım