Ahmet Özhan

Saçların Tarumar Saçların tarumar gözlerinde nem Ateşe benzerdin küle dönmüşsün Hayal mi gerçek mi gördüğüm bilmem Elden ele gezen güle dönmüşsün Hayal mi gerçek mi gördüğüm bilmem Elden ele gezen güle dönmüşsün *** Bir eser kalmamış eski halinden Yazık geçmez akçe pula dönmüşsün Hayal mi gerçek mi gördüğüm bilmem Elden ele gezen güle dönmüşsün Hayal mi gerçek mi gördüğüm bilmem Elden ele gezen güle dönmüşsün

Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim Ben seni unutmak için sevmedim Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim Bekledim sabah akşam yollarını ölmek istedim bir türlü ölmedim Aşk bu mu sevda bu mu hayat bu mu Kalp acı dünya hüzün gözyaşı dolu *** Şimdi sen kim bilir nerelerdesin Gelir gecelerden koşarak sesin Bana en acı haber kiminlesin Adını içimden hala silmedim Aşk bu mu sevda bu mu hayat bu mu Kalp acı dünya hüzün gözyaşı dolu

Enginde Yavaş Yavaş Enginde yavaş yavaş, yavaş yavaş Günün minesi soldu, soldu Derdim bana arkadaş Bugün de akşam oldu *** Gölgeler indi suya Kuşlar vardı uykuya Gurbeti duya duya Bugün de akşam oldu *** Su uyur, fısıldaşır Gider, yâre ulaşır Yolcu yolda yaraşır Bugün de akşam oldu Bugün de akşam oldu Bugün de akşam oldu

Hüzün Çiçeğim Neden böyle yüzün, hiç gülmüyor Gülsün artık yüzün (ah), hüzün çiçeğim Ömür çok kısa, yaşamaya bak Değmez hiç bir şeye (ah), unutmaya bak *** Hüzün çiçeğim, hüzün çiçeğim Ağlama, ağlama artık hüzün çiçeğim Hüzün çiçeğim, hüzün çiçeğim Ağlama, ağlama artık hüzün çiçeğim *** Uzaklarda olsan da, tek başına kalsan da Özlem ile yansan da, ağlama, ağlama, ağlama artık Uzaklarda olsan da, tek başına kalsan da Özlem ile yansan da, ağlama, ağlama, ağlama artık (ahh) *** Hüzün çiçeğim, hüzün çiçeğim Ağlama, ağlama artık hüzün çiçeğim Hüzün çiçeğim, hüzün çiçeğim Ağlama, ağlama artık hüzün çiçeğim *** Hüzün çiçeğim, hüzün çiçeğim

Kimseye Etmem Şikayet Kimseye etmem şikayet Ağlarım ben halime Kimseye etmem şikayet Ağlarım ben halime *** Titrerim mücrim gibi Baktıkça istikbalime Titrerim mücrim gibi Baktıkça istikbalime *** Perde-i zulmet çekilmiş Korkarım ikbalime Perde-i zulmet çekilmiş Korkarım ikbalime *** Titrerim mücrim gibi Baktıkça istikbalime Titrerim mücrim gibi Baktıkça istikbalime

Leyla Bir Özge Candır Leyla bir Özge Can'dır Kara gözlü ceylandır Doyulmaz hüsn-ü andır Kanılmaz bir içim su Leyla, Leyla, ah, Leyla *** Dillerde sözlenen o Yollarda gözlenen o Yürekten özlenen o Her gönülde o arzu Leyla, Leyla, ah, Leyla *** Aşıklar levend olsa Sevdalar kemend olsa Birbirine bend olsa Ele geçmez o ahu Leyla, Leyla, ah, Leyla

Nihansın Dideden Nihansın Dideden, ey mest-i nazım Nihansın Dideden, ey mest-i nazım Bana sensiz cihanda, can ne lazım Bana sensiz cihanda, can ne lazım *** Benim sensin felek, ne çare sazım Benim sensin felek, ne çare sazım Bana sensiz cihanda, can ne lazım Bana sensiz cihanda, can ne lazım *** Sezadır matemim, tutsa felekler Sezadır matemim, tutsa felekler Bana insan değil, ağlar melekler (ah) Bana insan değil, ağlar melekler *** Hevaya gitti hep, bunca emekler Hevaya gitti hep, bunca emekler Bana sensiz cihanda, can ne lazım Bana sensiz cihanda, can ne lazım

Rüzgar Söylüyor Rüzgar söylüyor şimdi O yerlerde bizim eski şarkımızı, şarkımızı Rüzgar söylüyor şimdi O yerlerde bizim eski şarkımızı, şarkımızı *** Vazgeç söyleme artık Hatırlatma mazideki aşkımızı, aşkımızı Vazgeç söyleme artık Hatırlatma mazideki aşkımızı, aşkımızı *** Bir kış günüydü başladı Mazi macerası ömrümüzün, ömrümüzün *** Vazgeç söyleme artık Hatırlatma mazideki aşkımızı, aşkımızı Vazgeç söyleme artık Hatırlatma mazideki aşkımızı, ah, aşkımızı