Ahmet Özhan

Yemin Ettim Şarkı Sözleri
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Yemin ettim bir kere
Dönmem, dönmem, dönmem geri bunu bil
Yemin ettim bir kere
Dönmem, dönmem, dönmem geri bunu bil
Hatırandan ismimi hayalinden beni sil
Hayalinden beni sil
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Hatırandan ismimi hayalinden beni sil
Hayalinden beni sil
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Çok ağlattın beni sen
Aşkım oyuncak değil, aşkım oyuncak değil
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Hatırandan ismimi haylinden beni sil
Hayalinden beni sil
***
Hatırandan ismimi haylinden beni sil
Hayalinden beni sil