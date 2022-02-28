Ahmet Özhan

Yemin ettim bir kere Dönmem, dönmem, dönmem geri bunu bil Yemin ettim bir kere Dönmem, dönmem, dönmem geri bunu bil Hatırandan ismimi hayalinden beni sil Hayalinden beni sil *** Hatırandan ismimi hayalinden beni sil Hayalinden beni sil *** Çok ağlattın beni sen Aşkım oyuncak değil, aşkım oyuncak değil *** Hatırandan ismimi haylinden beni sil Hayalinden beni sil *** Hatırandan ismimi haylinden beni sil Hayalinden beni sil