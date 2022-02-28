Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım Şarkı Sözleri
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Ahmet Özhan
Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım
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Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım
Diz çöküp önünde yıllarca taptım
Kalbimi uğruna bir köle yaptım
Aldanıp o tatlı yalanlara ben
Kalbimi uğruna bir köle yaptım
Aldanıp o tatlı yalanlara ben
***
Yıllarca inandım, yıllarca kandım
Yüreği benim'çün çarpıyor sandım
Yıllardan beridir demek aldandım
İnanmam şimdi hiç figanlara ben
Yıllardan beridir demek aldandım
İnanmam şimdi hiç figanlara ben