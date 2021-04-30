×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Ahmet Sarıkaya

Ahmet Sarıkaya

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

Daha Fazla

En Çok Dinlenen Ahmet Sarıkaya Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Maûn Suresi ve Kevser Suresi 1-3 (1. ila 3. ayetler)

Ahmet Sarıkaya 03:39
02

İsrâ Suresi 31-40 (31. ila 40. ayetler)

Ahmet Sarıkaya 09:23
03

Hac Suresi 19-25 (19. ila 25. ayetler)

Ahmet Sarıkaya 05:52
04

Nûr Suresi 11-20 (11. ila 7. ayetler)

Ahmet Sarıkaya 09:21
05

Yunus Suresi 77-82 (77. ila 82 ayetler)

Ahmet Sarıkaya 05:43

...

KAPAT
**
Tüm Şarkılar

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x