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Ahmet Sarıkaya
Ahmet Sarıkaya
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Ahmet Sarıkaya Şarkıları
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01
Maûn Suresi ve Kevser Suresi 1-3
(1. ila 3. ayetler)
Ahmet Sarıkaya
03:39
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02
İsrâ Suresi 31-40
(31. ila 40. ayetler)
Ahmet Sarıkaya
09:23
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03
Hac Suresi 19-25
(19. ila 25. ayetler)
Ahmet Sarıkaya
05:52
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04
Nûr Suresi 11-20
(11. ila 7. ayetler)
Ahmet Sarıkaya
09:21
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05
Yunus Suresi 77-82
(77. ila 82 ayetler)
Ahmet Sarıkaya
05:43
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