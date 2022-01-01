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7/24 Dinle Ahmet Saygı

Ahmet Saygı

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Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

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01

Saf suresi

02

Münâfikûn suresi

03

Haşr suresi

04

Hac suresi

05

Fussilet suresi

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