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7/24 Dinle Ahmet Selçuk İlkan

Ahmet Selçuk İlkan

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01

Ayrılıkların Şairi

02

Bana Bunu Yapmayacaktın

03

Sen Vurdun da

04

Sen Bu Şiiri Okurken

05

Gözlerin Kal Diyor

... KAPAT
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