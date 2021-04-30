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Ahmet Yüksel

Aşr-ı Şerif

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Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

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01

Ra’d suresi 8-13 (8. ila 13. ayetler)

02

Necm suresi 1-22 (1. ila 22. ayetler)

03

Enfâl suresi 1-6 (1. ila 6. ayetler)

04

Enbiyâ suresi 104-108 (104. ila 108. ayetler)

05

Bakara suresi 285-286 (285. ila 286. ayetler)

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Ahmet Yüksel

Ahmet Yüksel

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