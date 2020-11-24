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Ahmet Yüksel
Enfâl suresi 59-64
Ahmet Yüksel
Ahmet Yüksel
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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01
Enfâl suresi 1-6
Ahmet Yüksel
00:07:09
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01
Ra’d suresi 8-13
Ahmet Yüksel
00:08:02
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02
Necm suresi 1-22
Ahmet Yüksel
00:06:55
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04
Enbiyâ suresi 104-108
Ahmet Yüksel
00:05:30
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05
Bakara suresi 285-286
Ahmet Yüksel
00:07:14
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06
Ankebût suresi 46-48
Ahmet Yüksel
00:07:24
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