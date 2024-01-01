Dayanamam Şarkı Sözleri
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Bir ömür boyu
Kendinle yarış, kendinle barış
Çılgın dolu şu zamanda kendinden kaçma
Benden ziyafet, bazen şikayet
İşte tadı varolmanın
Sabırsız olma
Bir ömür boyu sürse canım
Bir ömür boyu varım
Yağmur yağsa seller olsa
Kimliğini kalbinden,
Aklından çıkarma
Bazen çekilmez olsa şu dünya,
Sen yolundan şaşma
İşte duygu işte mantık
Karamsar olma
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Dayanamam
Yeniden yalnız
Yeniden şanssız
Geceler benimle yine
Korku veriyor seni kaybetmek
Ağlamak geliyor içimden
Sessizce köşemde yine
Ben sensiz yaşayamam
Ben sensiz yapamam
Ben sensiz dayanamam
Resmine bakınca
Anılar uyandıkça
Yüreğim bir parça şimdi yine
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Bir güzel gördüm ben
Hiç çikmaz kalbimden
Ne sihir ne büyü
Vuruldum canevimden
Hey daglar hey kuslar
Sahidimasiklar
Destanlar yazilsin
Düsmesin dillerden
Öyle bir yar
Öyle bir yar sevdimdelice
Öyle bir yara açtin deli gönlüme
Bir dilber sevdimben
Gönül verdimdüsünmeden
Ne masal ne rüya
Vuruldum canevimden
Hey daglar hey kuslar
Yüregimkan aglar
Destanlar yazilsin
Düsmesin dillerden
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Kimler gelmiş kimler geçmiş
Bu diyar neler görmüş
Ne yasamış ne anlamış
Her telden bir ses çıkarmış
Bazen aç bazen tok
Kimseye uymamış
Ne gün ne güneş
Dertlere devaymış
Çıldırmak yok nefes alırken
Kurtulmak yok dünya dönerken
Yalvarmak yok kabus görürken
Aldırmak yok efsane olurken
Ne mal ne mülk ruhunu kurtarmış
Yel gibi sel gibi can alırmış
Bazen aç bazen tok
Ne dost ne düşman dertlere devaymış
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Ne altın ne gümüş
Yaşarken görmüş
Ne öğüt ne ağıt
Ölürken gülmüş
Duy... Duy... Bu figan yetmez mi duy artık
Bu ziyan kolay mı ver artık
Bu kulun dayanmaz duy artık, Duy duy duy artık
Al toprak al derya
Sığınsam koynuna
Al beni al sakla
Tekrardan doğ ömrüm
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Koşuyorum
Koşuyorum
Gece gündüz peşinde
Arıyorum
Arıyorum
Ne yapsak yok yerinde
Soruyorum
Soruyorum
Böyle çile hile nerede
Biliyorum
Biliyorum
Moral denen hangimizde
Mükemmel olmak için yaşaman gerek
Mükemmel olmak için düşünmen gerek
Mükemmel olmak için cambaz olman gerek
Mükemmel olmak için her şey
Mükemmel
Yaşıyorum
Yaşıyoruz
Çılgın bir devirde
Şaşıyorum
Şaşıyoruz
Şu dünyanın gidişine
Soruyorum
Soruyorlar
İnsanoğlu neden böyle
Gülüyorum ağlıyorum
Moral denen hangimizde
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İstedim hayalime girmeni sessizce
Kal artık bir ömür boyu benimle
Sımsıcak rüyalar sımsıcak duygular
Yakıyor alev alev
Yavaş Yavaş
Öyle bir his bu
Öyle bir tutku
Beklersin gelmez
Derinse geçmez
Sanki bir oyun
Belki bir zulüm
Çekersin bitmez
Bitse silinmez
İstedimhayatıma girmeni gizlice
Gel artık gel diyorum şimdi sana
Sımsıcak rüyalar sımsıcak duygular
Yakıyor alev alev
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Rüyamda
Rüyamda seni gördüğüm anda
Kanıma girdin ilk defa
Hayallerimbir de gerçek olsa
Uğruna ölmek var sonunda
Bir gün bir an
Çıksan karşıma
Sevgilimmerhaba deyip sarılsan boynuma
Böyle bir an görünmez ufukta
Böyle bir an görünmez çok uzakta
Böyle bir an görünmez dünyamda
Böyle bir an görünmez
Rüyamda seni gördüğüm anda
Yaşanmaz oldu sensiz dünya
Aşk uğruna baş koydum yoluna
Hayallerim gerçek olsa
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Yıldızlara güvenim çok
İnanmazsan çık ta sor
Eski pozlar yanmış, at
Yeni sözleşmeler şart
Yıldızlara ulaşmak zor
İnanmazsan işte yol
Sükse zamanı geçti, bil
Hadi gerçekleri bul
Express, express
Son kez
Son test
Yıldızlara güvenimçok
İnanmazsan çık ta sor
Eski pozlar yanmış, at
Yeni düşünceler sart
Yıldızlara ulaşmak zor
inanmazsan işte yol
Boşa harcama şansını
Yoksa alırsın payını
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Sonsuza Kadar
Bir yaz akşamı uyandı duygular
Duruverdi zaman sanki o an
Nasıl oldu diye sorma şimdi
Ansızın
Bitmesin bu şarkımız
Bitmesin su aşkımız
Susmasın duygular
Sonsuza kadar
Bir yaz aşkı deyip gülüp geçme
Kabul et artık bu gerçeği sende
Nasıl oldu diye sorma şimdi
Oldu bitti her şey
Ansızın