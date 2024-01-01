Dertlere Deva Kimler gelmiş kimler geçmiş Bu diyar neler görmüş Ne yasamış ne anlamış Her telden bir ses çıkarmış Bazen aç bazen tok Kimseye uymamış Ne gün ne güneş Dertlere devaymış Çıldırmak yok nefes alırken Kurtulmak yok dünya dönerken Yalvarmak yok kabus görürken Aldırmak yok efsane olurken Ne mal ne mülk ruhunu kurtarmış Yel gibi sel gibi can alırmış Bazen aç bazen tok Ne dost ne düşman dertlere devaymış

Dayanamam Dayanamam Yeniden yalnız Yeniden şanssız Geceler benimle yine Korku veriyor seni kaybetmek Ağlamak geliyor içimden Sessizce köşemde yine Ben sensiz yaşayamam Ben sensiz yapamam Ben sensiz dayanamam Resmine bakınca Anılar uyandıkça Yüreğim bir parça şimdi yine

Düşmesin Dillerden Bir güzel gördüm ben Hiç çikmaz kalbimden Ne sihir ne büyü Vuruldum canevimden Hey daglar hey kuslar Sahidimasiklar Destanlar yazilsin Düsmesin dillerden Öyle bir yar Öyle bir yar sevdimdelice Öyle bir yara açtin deli gönlüme Bir dilber sevdimben Gönül verdimdüsünmeden Ne masal ne rüya Vuruldum canevimden Hey daglar hey kuslar Yüregimkan aglar Destanlar yazilsin Düsmesin dillerden

Duy Artık Ne altın ne gümüş Yaşarken görmüş Ne öğüt ne ağıt Ölürken gülmüş Duy... Duy... Bu figan yetmez mi duy artık Bu ziyan kolay mı ver artık Bu kulun dayanmaz duy artık, Duy duy duy artık Al toprak al derya Sığınsam koynuna Al beni al sakla Tekrardan doğ ömrüm

Mükemmel Koşuyorum Koşuyorum Gece gündüz peşinde Arıyorum Arıyorum Ne yapsak yok yerinde Soruyorum Soruyorum Böyle çile hile nerede Biliyorum Biliyorum Moral denen hangimizde Mükemmel olmak için yaşaman gerek Mükemmel olmak için düşünmen gerek Mükemmel olmak için cambaz olman gerek Mükemmel olmak için her şey Mükemmel Yaşıyorum Yaşıyoruz Çılgın bir devirde Şaşıyorum Şaşıyoruz Şu dünyanın gidişine Soruyorum Soruyorlar İnsanoğlu neden böyle Gülüyorum ağlıyorum Moral denen hangimizde

Öyle Bir His İstedim hayalime girmeni sessizce Kal artık bir ömür boyu benimle Sımsıcak rüyalar sımsıcak duygular Yakıyor alev alev Yavaş Yavaş Öyle bir his bu Öyle bir tutku Beklersin gelmez Derinse geçmez Sanki bir oyun Belki bir zulüm Çekersin bitmez Bitse silinmez İstedimhayatıma girmeni gizlice Gel artık gel diyorum şimdi sana Sımsıcak rüyalar sımsıcak duygular Yakıyor alev alev

Rüyamda Rüyamda Rüyamda seni gördüğüm anda Kanıma girdin ilk defa Hayallerimbir de gerçek olsa Uğruna ölmek var sonunda Bir gün bir an Çıksan karşıma Sevgilimmerhaba deyip sarılsan boynuma Böyle bir an görünmez ufukta Böyle bir an görünmez çok uzakta Böyle bir an görünmez dünyamda Böyle bir an görünmez Rüyamda seni gördüğüm anda Yaşanmaz oldu sensiz dünya Aşk uğruna baş koydum yoluna Hayallerim gerçek olsa

Express Yıldızlara güvenim çok İnanmazsan çık ta sor Eski pozlar yanmış, at Yeni sözleşmeler şart Yıldızlara ulaşmak zor İnanmazsan işte yol Sükse zamanı geçti, bil Hadi gerçekleri bul Express, express Son kez Son test Yıldızlara güvenimçok İnanmazsan çık ta sor Eski pozlar yanmış, at Yeni düşünceler sart Yıldızlara ulaşmak zor inanmazsan işte yol Boşa harcama şansını Yoksa alırsın payını

Bir Ömür Boyu Bir ömür boyu Kendinle yarış, kendinle barış Çılgın dolu şu zamanda kendinden kaçma Benden ziyafet, bazen şikayet İşte tadı varolmanın Sabırsız olma Bir ömür boyu sürse canım Bir ömür boyu varım Yağmur yağsa seller olsa Kimliğini kalbinden, Aklından çıkarma Bazen çekilmez olsa şu dünya, Sen yolundan şaşma İşte duygu işte mantık Karamsar olma