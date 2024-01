Sende adamlığın a'sı Sende insanlığın i'si Sana sorsak senden iyisi Yok, yok *** Bu iş olur demedik mi Usul, adap bilmedik mi Vay arkadaş sevmedik mi Zor, aşk zor *** Kimi gider kısmet açtırmaya Bulur, okutur bir hocaya Sen adamın hasını buldun da Ne gerek var başka kocaya, of *** Oyna güzelim oyna, baştan sevelim Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim Oyna güzelim oyna, baştan sevelim Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim *** Sende adamlığın a'sı Sende insanlığın i'si Sana sorsak senden iyisi Yok, yok *** Bu iş olur demedik mi Usul, adap bilmedik mi Vay arkadaş sevmedik mi Zor, aşk zor *** Kimi gider kısmet açtırmaya Bulur, okutur bir hocaya Sen adamın hasını buldun da Ne gerek var başka kocaya, of *** Oyna güzelim oyna, baştan sevelim Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim Oyna güzelim oyna, baştan sevelim Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim *** Oyna güzelim oyna, baştan sevelim Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim Oyna güzelim oyna, baştan sevelim Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim

Kaderde varsa bizim payımız susmak Demek ki her şey eksik değerde Tuhaf bu hâlin, güvendiğin aklın ner'de Sığındığın yanlış bi' gölge *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlışından vazgeçerek Yeni değil ayrılık, çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Kaderde varsa bizim payımız susmak Demek ki her şey eksik değerde Tuhaf bu hâlin, güvendiğin aklın ner'de Sığındığın yanlış bi' gölge *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlışından vazgeçerek Yeni değil ayrılık, çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Ah, önce sen git, ben çok kararsızım