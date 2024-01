Yıldızlara güvenim çok İnanmazsan çık ta sor Eski pozlar yanmış, at Yeni sözleşmeler şart Yıldızlara ulaşmak zor İnanmazsan işte yol Sükse zamanı geçti, bil Hadi gerçekleri bul Express, express Son kez Son test Yıldızlara güvenimçok İnanmazsan çık ta sor Eski pozlar yanmış, at Yeni düşünceler sart Yıldızlara ulaşmak zor inanmazsan işte yol Boşa harcama şansını Yoksa alırsın payını

Kimler gelmiş kimler geçmiş Bu diyar neler görmüş Ne yasamış ne anlamış Her telden bir ses çıkarmış Bazen aç bazen tok Kimseye uymamış Ne gün ne güneş Dertlere devaymış Çıldırmak yok nefes alırken Kurtulmak yok dünya dönerken Yalvarmak yok kabus görürken Aldırmak yok efsane olurken Ne mal ne mülk ruhunu kurtarmış Yel gibi sel gibi can alırmış Bazen aç bazen tok Ne dost ne düşman dertlere devaymış

Rüyamda Rüyamda seni gördüğüm anda Kanıma girdin ilk defa Hayallerimbir de gerçek olsa Uğruna ölmek var sonunda Bir gün bir an Çıksan karşıma Sevgilimmerhaba deyip sarılsan boynuma Böyle bir an görünmez ufukta Böyle bir an görünmez çok uzakta Böyle bir an görünmez dünyamda Böyle bir an görünmez Rüyamda seni gördüğüm anda Yaşanmaz oldu sensiz dünya Aşk uğruna baş koydum yoluna Hayallerim gerçek olsa