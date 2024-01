Bunca zaman geçti aradan Bekliyorum seni yılmadan Bunca hasrete bunca çileye Katlandı gönlüm seve seve Gel diyorum sev diyorum şimdi beni Dayanamıyor yüreğimsarhoş gibi Gel diyorum gör diyorum şu halimi Senden başkasını sevemem ben (canım) Sensiz yaşam sensiz rüya Anlam taşımıyor sen olmayınca Sessiz hayaller renksiz mevsimler Gözlerimden geçiyor yine bu gece Zaman doğru şu an Zaman doğru şu an Seviyorum istiyorum bu aşk ateşi Yaktıkça beni Anlamak zor anlatmak zor İçimden geçen hisleri Zaman doğru şu an Zaman doğru şu an