İmparator Zaman Şarkı Sözleri
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Zaman çılgınsa yavaş yavaş yok ediyorsa
Çılgın olman gerek galipler bölümüne geçmek istiyorsan
Zaman hızlıysa dozer gibi ezip geçiyorsa
Hızlı düşünmen gerek amaçlar uğruna yaşıyorsan
Yeni çağa yeni amaçlar gerek
Yeni amaçlara yeni insanlar gerek
Yeni insanlara yeni vizyonlar gerek
Yeni vizyonlara yeni perspektif gerek
Zaman kör ediyorsa kimliğini elimden alıyorsa
Telaşa kapılma şimdi tek çare sahip çıkmakta
Zaman yamansa üstelik tilki gibi kurnazsa
Kaptırma peyniri ağzından zaman yoksa okur senin canına
İmparator, imparator zaman
İmparator, imparator zaman
İmparator, imparator zaman
İmparator, imparator, imparator zaman