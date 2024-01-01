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Ahmet İmparator Zaman İmparator Zaman Zaman çılgınsa yavaş yavaş yok ediyorsa Çılgın olman gerek galipler bölümüne geçmek istiyorsan Zaman hızlıysa dozer gibi ezip geçiyorsa Hızlı düşünmen gerek amaçlar uğruna yaşıyorsan Yeni çağa yeni amaçlar gerek Yeni amaçlara yeni insanlar gerek Yeni insanlara yeni vizyonlar gerek Yeni vizyonlara yeni perspektif gerek Zaman kör ediyorsa kimliğini elimden alıyorsa Telaşa kapılma şimdi tek çare sahip çıkmakta Zaman yamansa üstelik tilki gibi kurnazsa Kaptırma peyniri ağzından zaman yoksa okur senin canına İmparator, imparator zaman İmparator, imparator zaman İmparator, imparator zaman İmparator, imparator, imparator zaman Tüm Şarkıları