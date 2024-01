Seni gördüğüm o an hiç çıkmıyor aklımdan Beklenmeyen duygular sardı kalbimi işte o an Belki böylesi doğru belki şimdi yersiz bu Kim görmüş aşkın oynadığı oyunun sonunu Yalvarırım Tanrım sana Göz değmesin kullarından kuluna Gönlümün yarısın başımın tacı Gönlümün sultanısın bir tek sen Bazen birleşir vücutlar düşünmeden Bazen ise kaynaşır ruhlar gözlere görünmeden Belki böylesi doğru oynadığı oyunun sonunu Kim bilir doğru kim bilir yanlış Sana mı düştü tasası Böylesi yorum şöylesi durum Değişen nedir sordun mu?

Bunca zaman geçti aradan Bekliyorum seni yılmadan Bunca hasrete bunca çileye Katlandı gönlüm seve seve Gel diyorum sev diyorum şimdi beni Dayanamıyor yüreğimsarhoş gibi Gel diyorum gör diyorum şu halimi Senden başkasını sevemem ben (canım) Sensiz yaşam sensiz rüya Anlam taşımıyor sen olmayınca Sessiz hayaller renksiz mevsimler Gözlerimden geçiyor yine bu gece Zaman doğru şu an Zaman doğru şu an Seviyorum istiyorum bu aşk ateşi Yaktıkça beni Anlamak zor anlatmak zor İçimden geçen hisleri Zaman doğru şu an Zaman doğru şu an