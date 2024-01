Sonsuza Kadar Bir yaz akşamı uyandı duygular Duruverdi zaman sanki o an Nasıl oldu diye sorma şimdi Ansızın Bitmesin bu şarkımız Bitmesin su aşkımız Susmasın duygular Sonsuza kadar Bir yaz aşkı deyip gülüp geçme Kabul et artık bu gerçeği sende Nasıl oldu diye sorma şimdi Oldu bitti her şey Ansızın