Ajda Pekkan

Arada Sırada Burak Yeter Remix Dünya farkında sen değilsin Bensiz aşkınla kalma böyle Kim var karşımda sen değilsin Bittin aslında bende öyle Duyamadım aşkta ara sıra birkaç yeni kelime yine de *** Arada sırada aklıma geliyor Geldiği gibi de gitmeyi bilmyor Kalbime gömülen emin olma diyor Beni öldürüyor kendisi yaşıyor *** Arada sırada aklıma geliyor Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor Kalbime gömdüğüm emin olma diyor Bana gün dediğin akşamı buluyor Arada sırada aklıma geliyor *** Aşklar faslında tek deliydim Sende tam varken bende gölgen Hayret aslında sen bilirdin Sustun karşımda bende öyle Duyamadım aşkta ara sıra birkaç yeni kelime yine de *** Arada sırada aklıma geliyor Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor Kalbime gömülen emin olma diyor Beni öldürüyor kendisi yaşıyor *** Arada sırada aklıma geliyor Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor Kalbime gömdüğüm emin olma diyor Bana gün dediğin akşamı buluyor *** Arada sırada aklıma geliyor Duyamadım aşkta ara sıra birkaç yeni kelime yine de Arada sırada aklıma geliyor Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor Kalbime gömülen emin olma diyor Beni öldürüyor kendisi yaşıyor Arada sırada aklıma geliyor Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor Kalbime gömdüğüm emin olma diyor Bana gün dediğin akşamı buluyor

Sen Beni Unut Madem ki kalmadı bende bir umut Bu elden gideyim sen beni unut *** Tesadüf olur da karşılaşırsak Tesadüf olur da karşılaşırsak Yabancı durayım sen beni unut *** Kalbine aşkımdan köz bırakmadan Ardından denecek söz bırakmadan Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım sen beni unut Sen beni unut, sen beni unut *** Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım sen beni unut Ben toprak olayım beni unut *** Varsın da sensizlik kaderim olsun Yıkılsın bu dünya yerle bir olsun *** Dilersen ecelim elinden olsun Dilersen ecelim elinden olsun Ben toprak olayım sen beni unut *** Kalbine aşkımdan köz bırakmadan Ardından denecek söz bırakmadan Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım sen beni unut Sen beni unut, sen beni unut Ben toprak olayım sen beni unut Sen beni unut, sen beni unut *** Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım sen beni unut Ben toprak olayım sen beni unut