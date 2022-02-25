×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Sükse

Sükse Şarkı Sözleri

Ajda Pekkan Sükse şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan Sükse şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sükse sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Sükse

  • Arada Sırada Burak Yeter Remix

  • Sen Beni Unut

  • Unutamam Seni

  • Esmerim

  • Derman Kar Eylemez

  • Yine Bir Sızı Var

  • Yadeller Aldı Beni

  • Niçin A Sevdiğim

  • İçimde Kim Vardır

  • Hayat Harcadı Beni

  • Dertliyim Ruhuma

  • Ayağında Kundura

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı