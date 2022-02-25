Sükse Şarkı Sözleri
Ajda Pekkan Sükse şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan Sükse şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sükse sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Dünya farkında sen değilsin
Bensiz aşkınla kalma böyle
Kim var karşımda sen değilsin
Bittin aslında bende öyle
Duyamadım aşkta ara sıra birkaç yeni kelime yine de
***
Arada sırada aklıma geliyor
Geldiği gibi de gitmeyi bilmyor
Kalbime gömülen emin olma diyor
Beni öldürüyor kendisi yaşıyor
***
Arada sırada aklıma geliyor
Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor
Kalbime gömdüğüm emin olma diyor
Bana gün dediğin akşamı buluyor
Arada sırada aklıma geliyor
***
Aşklar faslında tek deliydim
Sende tam varken bende gölgen
Hayret aslında sen bilirdin
Sustun karşımda bende öyle
Duyamadım aşkta ara sıra birkaç yeni kelime yine de
***
Arada sırada aklıma geliyor
Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor
Kalbime gömülen emin olma diyor
Beni öldürüyor kendisi yaşıyor
***
Arada sırada aklıma geliyor
Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor
Kalbime gömdüğüm emin olma diyor
Bana gün dediğin akşamı buluyor
***
Arada sırada aklıma geliyor
Duyamadım aşkta ara sıra birkaç yeni kelime yine de
Arada sırada aklıma geliyor
Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor
Kalbime gömülen emin olma diyor
Beni öldürüyor kendisi yaşıyor
Arada sırada aklıma geliyor
Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor
Kalbime gömdüğüm emin olma diyor
Bana gün dediğin akşamı buluyor
-
Madem ki kalmadı bende bir umut
Bu elden gideyim sen beni unut
***
Tesadüf olur da karşılaşırsak
Tesadüf olur da karşılaşırsak
Yabancı durayım sen beni unut
***
Kalbine aşkımdan köz bırakmadan
Ardından denecek söz bırakmadan
Maziden bir parça iz bırakmadan
Ben toprak olayım sen beni unut
Sen beni unut, sen beni unut
***
Maziden bir parça iz bırakmadan
Ben toprak olayım sen beni unut
Ben toprak olayım beni unut
***
Varsın da sensizlik kaderim olsun
Yıkılsın bu dünya yerle bir olsun
***
Dilersen ecelim elinden olsun
Dilersen ecelim elinden olsun
Ben toprak olayım sen beni unut
***
Kalbine aşkımdan köz bırakmadan
Ardından denecek söz bırakmadan
Maziden bir parça iz bırakmadan
Ben toprak olayım sen beni unut
Sen beni unut, sen beni unut
Ben toprak olayım sen beni unut
Sen beni unut, sen beni unut
***
Maziden bir parça iz bırakmadan
Ben toprak olayım sen beni unut
Ben toprak olayım sen beni unut
-
Gün gelir de beni unutursun, unutursun demiştin
Kalbindeki bu hicranı uyutursun, uyutursun demiştin
***
Ne ben seni unutabildim
Ne bu gönlümü avutabildim
Ne bu aşkımı uyutabildim
***
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam
***
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam
***
Aşkını çekerim geleceksin, geleceksin, diyerek
Belki gözyaşımı sileceksin, sileceksin diyerek
***
Ne ben seni unutabildim
Ne bu derdimi avutabildim
Ne bu aşkımı uyutabildim
***
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam
***
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam
-
-
-
-
-
-
-
-
-