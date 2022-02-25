Resim İlker Tandoğan Remix Şarkı Sözleri
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Ajda Pekkan
Resim İlker Tandoğan Remix
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Acılar, güzel olacak
Yürek hep de şanslı değil bir üzen olacak
İkimiz senle neyi çözemedik
O da tek taraflı değil bir gülen olacak
***
Bu kapıdan ilk giren aşık olacak
Sözüne de özüne de sadık olacak
İkimize bu tabiat aşık olacak
Sıramı bekliyorum
***
Hayat aynı gökteki gibi, uçuyor anılar
Beni aynı eskisi gibi deli sanıyorlar
Ne yazık ki çerçeve değil, resim arıyorum
Bu seferki zorlama değil, seni seviyorum
***
Acılar, güzel olacak
Yürek hep de şanslı değil, bir üzen olacak
İkimiz senle neyi çözemedik
O da tek taraflı değil bir gülen olacak
***
Bu kapıdan ilk giren aşık olacak
Sözüne de özüne de sadık olacak
İkimize bu tabiat aşık olacak
Sıramı bekliyorum
***
Hayat aynı gökteki gibi, uçuyor anılar
Beni aynı eskisi gibi deli sanıyorlar
Ne yazık ki çerçeve değil, resim arıyorum
Bu seferki zorlama değil, seni seviyorum
***
Hayat aynı gökteki gibi, uçuyor anılar
Beni aynı eskisi gibi deli sanıyorlar
Ne yazık ki çerçeve değil, resim arıyorum
Bu seferki zorlama değil, seni seviyorum