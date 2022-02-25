Ajda Pekkan

Acılar, güzel olacak Yürek hep de şanslı değil bir üzen olacak İkimiz senle neyi çözemedik O da tek taraflı değil bir gülen olacak *** Bu kapıdan ilk giren aşık olacak Sözüne de özüne de sadık olacak İkimize bu tabiat aşık olacak Sıramı bekliyorum *** Hayat aynı gökteki gibi, uçuyor anılar Beni aynı eskisi gibi deli sanıyorlar Ne yazık ki çerçeve değil, resim arıyorum Bu seferki zorlama değil, seni seviyorum *** Acılar, güzel olacak Yürek hep de şanslı değil, bir üzen olacak İkimiz senle neyi çözemedik O da tek taraflı değil bir gülen olacak *** Bu kapıdan ilk giren aşık olacak Sözüne de özüne de sadık olacak İkimize bu tabiat aşık olacak Sıramı bekliyorum *** Hayat aynı gökteki gibi, uçuyor anılar Beni aynı eskisi gibi deli sanıyorlar Ne yazık ki çerçeve değil, resim arıyorum Bu seferki zorlama değil, seni seviyorum *** Hayat aynı gökteki gibi, uçuyor anılar Beni aynı eskisi gibi deli sanıyorlar Ne yazık ki çerçeve değil, resim arıyorum Bu seferki zorlama değil, seni seviyorum