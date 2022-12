Ajda Pekkan

Dünyada böylesi yoktur Her gören ona tutulur Benim halim zaten çok fena Bir de bu geldi başıma *** Alın yazısı kaderim Aklım hep sende güzelim *** Ah Fatma, ah Fatma Ah Fatma aşık herkes sana *** Nasıl tarif etsem ben onu Nasıl anlatsam durumu Herkes onunla bir arada Müzikle aşk hep yanında *** Bir piyanonun tuşlarında Bir sahne ışığında Şarkılarda, orda burada Cadde ve sokakta Güzel rüyalarda Yerde gökte Hep o *** Sanki bir yaz güneşidir o Veya bir eylül mehtabı Baharda yağan yağmurdur o Veya yumuşak kar tanesi *** Her neyse böyle birini Sevmek için oldum bir deli *** Ah Fatma, ah Fatma Ah Fatma aşık herkes sana *** Dünyada böylesi yoktur Her gören ona tutulur Herkes onunla bir arada Müzikle aşk hep yanında *** Bir piyanonun tuşlarında Şarkılarda güzel rüyalarda *** Ah Fatma, ah Fatma Ah Fatma aşık herkes sana Aşığız Fatma sana.