Ah Fatma Şarkı Sözleri
Ajda Pekkan Ah Fatma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan Ah Fatma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ah Fatma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Dünyada böylesi yoktur
Her gören ona tutulur
Benim halim zaten çok fena
Bir de bu geldi başıma
***
Alın yazısı kaderim
Aklım hep sende güzelim
***
Ah Fatma, ah Fatma
Ah Fatma aşık herkes sana
***
Nasıl tarif etsem ben onu
Nasıl anlatsam durumu
Herkes onunla bir arada
Müzikle aşk hep yanında
***
Bir piyanonun tuşlarında
Bir sahne ışığında
Şarkılarda, orda burada
Cadde ve sokakta
Güzel rüyalarda
Yerde gökte
Hep o
***
Sanki bir yaz güneşidir o
Veya bir eylül mehtabı
Baharda yağan yağmurdur o
Veya yumuşak kar tanesi
***
Her neyse böyle birini
Sevmek için oldum bir deli
***
Ah Fatma, ah Fatma
Ah Fatma aşık herkes sana
***
Dünyada böylesi yoktur
Her gören ona tutulur
Herkes onunla bir arada
Müzikle aşk hep yanında
***
Bir piyanonun tuşlarında
Şarkılarda güzel rüyalarda
***
Ah Fatma, ah Fatma
Ah Fatma aşık herkes sana
Aşığız Fatma sana.