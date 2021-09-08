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7/24 Dinle Ajda Pekkan Alışmak Sevmekten
Alışmak Sevmekten

Alışmak Sevmekten

150 Parça | 10:17:50

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Alışmak Sevmekten

Ajda Pekkan 03:43
02

Yakar Geçerim

Ajda Pekkan 04:24
03

Arada Sırada Burak Yeter Remix

Ajda Pekkan 05:51
04

Arada Sırada

Ajda Pekkan 03:59
05

Sana Neler Edeceğim

Ajda Pekkan 03:05
06

Sana Ne Kime Ne

Ajda Pekkan 02:55
07

Yolculuk

Ajda Pekkan 03:14
08

Palavra

Ajda Pekkan 04:35
09

Yaz Yaz Yaz

Ajda Pekkan 04:09
10

Haykıracak Nefesim

Ajda Pekkan 03:17

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