Ajda Pekkan

Ara Sıcak Şarkı Sözleri
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Çok mu şey istemiş olurum senden bilmem.
Zaten hep çok isterim ben azla yetinmem.
Başka bir hayat var dışarıda ama sensiz.
Şöyle bir hava alsam da gelsem..
Ya da gelmesem..
***
Kuş havalandı kaçış mübahtır,
İntikam soğuk bazen ara sıcaktır.
İçimdeki okyanusta aşksız yüzmesi tehlikeli ve yasaktır.
***
Beni ben bile tutamadım hayat boyu elimde.
Her geliş sebebim aşk, geri dönüş mazeretimde...
***
Çok mu şey istemiş olurum senden bilmem
Zaten hep çok isterim ben azla yetinmem.
Başka bir hayat var dışarıda ama sensiz.
Şöyle bir hava alsam da gelsem..
Yada gelmesem..
***
Kuş havalandı kaçış mübahtır,
İntikam soğuk bazen ara sıcaktır.
İçimdeki okyanusta aşksız yüzmesi tehlikeli ve yasaktır.
***
Beni ben bile tutamadım hayat boyu elimde.
Her geliş sebebim aşk, geri dönüş mazeretimde...