Ajda Pekkan

Çok mu şey istemiş olurum senden bilmem. Zaten hep çok isterim ben azla yetinmem. Başka bir hayat var dışarıda ama sensiz. Şöyle bir hava alsam da gelsem.. Ya da gelmesem.. *** Kuş havalandı kaçış mübahtır, İntikam soğuk bazen ara sıcaktır. İçimdeki okyanusta aşksız yüzmesi tehlikeli ve yasaktır. *** Beni ben bile tutamadım hayat boyu elimde. Her geliş sebebim aşk, geri dönüş mazeretimde... *** Çok mu şey istemiş olurum senden bilmem Zaten hep çok isterim ben azla yetinmem. Başka bir hayat var dışarıda ama sensiz. Şöyle bir hava alsam da gelsem.. Yada gelmesem.. *** Kuş havalandı kaçış mübahtır, İntikam soğuk bazen ara sıcaktır. İçimdeki okyanusta aşksız yüzmesi tehlikeli ve yasaktır. *** Beni ben bile tutamadım hayat boyu elimde. Her geliş sebebim aşk, geri dönüş mazeretimde...