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Farkın Bu Şarkı Sözleri

Ajda Pekkan Farkın Bu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan Farkın Bu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Farkın Bu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Farkın Bu

  • Arada Sırada

  • Arada Sırada (club Mıx)

  • Asla Deme Asla

  • Farkın Bu

  • Hadi Gel

  • Heves

  • Özetle

  • Ucuz Roman

  • Yakar Geçerim

  • Yine Tek

  • Arada Sırada (Dance Remix)

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