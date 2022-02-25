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7/24 Dinle Diva

Diva Şarkı Sözleri

Ajda Pekkan Diva şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan Diva şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Diva sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Diva

  • Aşka İnanma

  • Bu Ne Biçim Hayat

  • Dert Ortağım

  • Dile Kolay

  • Hancı

  • Petrol

  • Sana Doğru

  • Sensiz Yıllarda

  • Son Yolcu

  • Mutlu Bütün Şarkılar

  • Atlı Karınca "Dünya Dönüyor"

  • İki Yabancı

  • Bir Günah Gibi

  • Düşünme Hiç

  • Sensiz Yıllarda (Kıvanç Club Mix)

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