Ajda Pekkan

Buraya kadardı, canıma tak etti E içime fenalık aman be yetti Sinemaya gitme sokakta dolaşma Telefona da bakma E yeter be, a a *** Köle miyiz abi buda aşkmı yani Nede acayipsin medeniyet hani Hadi düş yakamdan gelme arkamdan Kenardan kenardan dandirindin din din dan Eeeeee stop ! Konuşmaa ! *** Şaşırdın artık iyice şaşırdın Kendine gel sabrımı taşırdın Dır dır, vır vır, zır zır, hır hır Sonunda keyfimi fena kaçırdın *** Köle miyiz abi buda aşkmı yani Nede acayipsin medeniyet hani Mini mini giyme kolonya sürme Oturma kalkma konuşma e öl be Oooof...ayıpsın ayıp oooof... *** E anladık yakışıklı ve hoşsun Kılık kıyafet yerinde de boşsun Benim için farketmez yeter ki gönüller coşsun coşsun *** Usanmadın mı daha oyunlardan, E ne farkımız kaldı koyunlardan Kelimeler zaten üç yüz tane Al onları dilediğin gibi kullan Hadi canım bu kadarda zor değil hayat Bu numaraların hepsi inan ki bayat *** Bu duruma göre sen İyisimi yeniden işi gücü bırakta rüyaya yat Oooof...ayıpsın ayıp oooof...

unutuldum, unutuldum kurutulmuş güller gibi yosun tutmuş duvarlara yazılmış günler gibi *** gece bitmez gündüz bitmez bu yalnızlık hiç bitmez ne kavgam bitti ne sevdam ömür geçer gönül geçmez *** her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma *** çiçeklerim dökülür her mevsim sonra yeniden açar ümidimin boynu bükülür sonra deniz bin defa taşar bin defa taşar *** unutuldum, unutuldum kurutulmuş güller gibi yosun tutmuş duvarlara yazılmış günler gibi *** gece bitmez gündüz bitmez bu yalnızlık hiç bitmez ne kavgam bitti ne sevdam ömür geçer gönül geçmez *** her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma *** çiçeklerim dökülür her mevsim sonra yeniden açar ümidimin boynu bükülür sonra deniz bin defa taşar bin defa taşar *** her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma