Ajda Pekkan

Aynen Öyle Bugün takvime baktım Yaprağını kopardım attım Seni tanıyacağımı bilseydim Yapar mıydım (atar mıydım) *** Unutma bugün bu tarihi Bu aşkımızın ilk sahnesi Yüreğime indi perdesi Aynen öyle aynen öyle *** Unutma bu günü bu tarihi Kelimelere sığmaz tarifi Dize getirdim talihi Aynen öyle aynen öyle *** Kalem yazar tükenir Kader yazar tükenmez Tükenmesin sevgimiz Aynen öyle aynen öyle *** Hemen koşa koşa evime gittim Evimin altını üstüne getirdim Tarih burada kader burada Yaprağında Aynen öyle aynen öyle

Can Gidiyor Ortada bir şey yokken var gibi Elleri yakın dururken yok gibi O beni bir an bazen sever gibi O beni bir an bazen iter gibi *** Gözleri benle doluyken boş gibi Bir yanarken diğeri sönen mum gibi O beni bir an bazen yaşar gibi O beni bir an bazen aşar gibi *** Can gidiyor, canım gidiyor Canımın içi hayat bitiyor Göz göre göre ona yanıyorum O da bunu çok iyi biliyor

Flu Gıbı Kalbimin icine bir bak Senden ne kalmıs ki Yıkık dökük ev gibi Sana yer kalmamıs ki *** Gözlerime iyi bak Görüyor musun seni Eskidendi gayet netti Simdiyse flu gibi *** Bazen ask yetmiyor bazen ölecegim aklıma gelirdi Ayrılıksa katiyen Ne kadar iyi niyetliydik ikimizde baslarken Dedim ya sevgilim Ask yetmiyor ki bazen *** Hayatta hersey senin istedigin gibi olmuyor Bu yüzden nice asklar mutlu sonla bitmiyor. Hayatta hersey senin istedigin gibi olmuyor Bu yüzden nice asklar flu gibi netlesmiyor...