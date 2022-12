Ajda Pekkan

Ortada bir şey yokken var gibi Elleri yakın dururken yok gibi O beni bir an bazen sever gibi O beni bir an bazen iter gibi *** Gözleri benle doluyken boş gibi Bir yanarken diğeri sönen mum gibi O beni bir an bazen yaşar gibi O beni bir an bazen aşar gibi *** Can gidiyor, canım gidiyor Canımın içi hayat bitiyor Göz göre göre ona yanıyorum O da bunu çok iyi biliyor