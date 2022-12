Ajda Pekkan

Hayra yorma rüyayı Pembe görme dünyayı Yağmur çamur kar kış bahar Daha daha neleri var. *** Her şey bal kaymak değil ki Bunun bir de acısı var Yaşamaya bak doya doya Hayat değmez ağlamaya. *** Aradığın o aşk bende Yıllardır aklım hep sende Gözümü açtım seni gördüm Başkasını tanımam. *** Bazen sarhoş deli başıboş Bazen kuytu köşede loş Bana sen sevdiğini söyle O an olsun içim bir hoş. *** İster bir gün ister bin yıl Benim için fark etmez.

Kim bilir kaç günüm kaldı seninle Acısı sevinci ve her şey ile Kim bilir daha ne kadar sürecek kim bilir *** Yetmiyor bu sevgi bir tek an için Son defa insafa gel benim için ne olur Ne olur erteleme beni de ne olur *** Bir anlık heves için bir anlık heyecanla Dokunma ve oynama gururumla *** Oyalama beni veda et artık Baştan çıkarma veda et artık İstersen hakimi ol tatmadığım duyguların Dokunma artık. *** Bilmezler bu can nasıl dayanıyor Sevgisiz nasıl da hırpalanıyor Kim bilir nerede nasıl tükenecek kim bilir *** Haklı ol veya olma ne fark eder. Çektiğim senelerce ceza yeter Ne olur biraz daha sabret deme ne olur.