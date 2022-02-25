Ajda Pekkan

Ben Yanmışım Şarkı Sözleri
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Sen gideli söndü neşesi, sevinci sabahların
Bir daha o aynı tadı olmadı akşamların
Yalnızlığın o buz gibi koynunda geceleri
Ben hep seni, hep senin adını sayıkladım
***
Zamanla alışır, unuturum dedim
Meğer yanılmışım
Senden sonra kendi yoluma gidemedim
Ben sana takılı kalmışım
Bir aşk gider yenisi gelir dedim
Meğer aldanmışım
Senden sonra hiç sevmedim, sevemedim
Ben yanmışım ki ne yanmışım
***
Sen gittin de
Seni benden alabildin mi sandın?
Kalbimde hâlâ
Yeri baş köşede her hatıranın
Ne yaptıysam olmadı
Sevgilim unutulamadın
Ben hâlâ delin
Ben hâlâ senin tutsaklın
***
Nasıl gözümde tütüyor o güzel yüzün bir bilsen
Hangi yöne baksam her yerde, her şeyde sen
İçim kıyamet yeri sen gittiğinden beri
Bu ayrılığın altından kalkamadım ki ben