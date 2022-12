Ajda Pekkan

Sen gideli söndü neşesi, sevinci sabahların Bir daha o aynı tadı olmadı akşamların Yalnızlığın o buz gibi koynunda geceleri Ben hep seni, hep senin adını sayıkladım *** Zamanla alışır, unuturum dedim Meğer yanılmışım Senden sonra kendi yoluma gidemedim Ben sana takılı kalmışım Bir aşk gider yenisi gelir dedim Meğer aldanmışım Senden sonra hiç sevmedim, sevemedim Ben yanmışım ki ne yanmışım *** Sen gittin de Seni benden alabildin mi sandın? Kalbimde hâlâ Yeri baş köşede her hatıranın Ne yaptıysam olmadı Sevgilim unutulamadın Ben hâlâ delin Ben hâlâ senin tutsaklın *** Nasıl gözümde tütüyor o güzel yüzün bir bilsen Hangi yöne baksam her yerde, her şeyde sen İçim kıyamet yeri sen gittiğinden beri Bu ayrılığın altından kalkamadım ki ben