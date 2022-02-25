Unutulmayanlar Şarkı Sözleri
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Ajda Pekkan
Unutulmayanlar
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Bir garip yolcuyum hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş perişanım ben
Mecnun misali gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
***
Bir gün gibi sanki geçti seneler
Ümidim kayboldu perişanım ben
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
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Aşk deyip de geçme sevgilim
Aşk başlı başına bir sanat
Bir tatlı cümleyle geçmiyor
Geçmiyor hayat
***
Kendinden bir şeyler vermezsen
Paylaşmayı eğer bilmezsen
Mutlu düşlerindeki gibi
Geçmiyor hayat
***
Aşk oyun değil
Her gün yeniden
Yaratılmalı sevgi dediğin
***
Aşk oyun değil
Bir ömür boyu
Yaşatılmalı her aşk dediğin
***
Aşk deyip de geçme sevgilim
Aşk başlı başına bir sanat
Böyle boş sözlerle
Geçmiyor hayat
***
Dünyada yalnız bahar mı var
Yağmuru var fırtınası var
Hep böyle hayalle
Geçmiyor yıllar
-
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Sevda yollarında beyhude gezdim
Unuttum kendimi canımdan bezdim
***
Bilseydim kalbimi sana vermezdim
Dertliyim arkadaş haberin var mı
***
Gurbete gidip de kalmayacaktın
Başımı dertlere salmayacaktın
***
Hani sen ellerin olmayacaktın
Dertliyim arkadaş haberin var mı ?
-
Boynumu büküp böyle düştüm yollara
Boş yere ah etmişim yalan yıllara
Beni muhtaç ettin namert kullara
Perişan ömrümü söndürdü felek.
***
Ey felek zalim felek beni bir kalpsize
Beni vicdansıza muhtaç ettin felek
Perişan ettin felek
Kanadın kırılsın felek.
***
Sevgiden ne de aşktan gülmedi yüzüm
Baharım hep kış oldu, kış oldu güzüm
İşte ben böyle bir garip öksüzüm
Ümitler doğmadan öldürdü felek.
-
Mihrabim diyerek sana yüz vurdum
Gönlümün dalında bir yuva kurdum
***
Yıllardan beridir yalvarıp durdum
Sevgilim demeyi öğretemedim.
***
Gönlünde sevgime yer vermedin de
Yaban güllerini hep derledin de.
***
Ellerin ismini ezberledin de
Bir benim adımı öğretemedim.
***
Sonunda hicranı öğrettin bana
Ben sana sevmeyi öğretemedim.
-
Nasıl bir kalp bıraktın
Bilir misin ardında
Bilir misin kırılan
Kalpler düzelmez asla
***
Dönüp de hiç baktın mı
Merak edip arkana
Eden bulur güzelim
Kalır sanma yanına
***
Bir gün olsun gülmesem
Hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde
Yalnız kalsam ne olur
***
İnim inim inlesem
Acı çeksem de olur
Benim için fark etmez
Sen mutlu ol ne olur.
**
Geçmişteki günleri
Bir an olsun hatırla
Yırtmadıysan resmimi
Ona bakıp da ağla.
***
Mutlu günlerimizi
Sen vaad etmiştin bana
Eden bulur güzelim
Kalır sanma yanına.
-
Sevdim seni bir kere
Başkasını sevemem
Deli diyorlar bana
Desinler değişemem
***
Hayatta en zor olan
Bir insanı tanımak
Kabul etmek huylarını
Değişmeden bir olmak
***
Sevgi anlaşmak değildir
Nedensiz de sevilir
Bazen küçük bir an için
Ömür bile verilir
***
Daha yolun başındasın
Değişirsin diyorlar
Oysa sana çıkıyor
Bildiğim bütün yollar...
-
Düşen bir yaprak görürsen
Beni hatırla demiştin
Biliyorsun seni ben
Sonbaharda sevmiştim
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma.
***
Rüzgarla düşen yapraklar
Daima senin hayalin
Yine bir sonbaharda
Döneceksin sen bana.
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma.
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