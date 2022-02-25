Ajda Pekkan

Gel Ne olur fazla zaman geçmesin Sahnelerde perde inmeden Ve ışıklarım sönmeden *** Gel Ne olur fazla zaman geçmesin Alkışlayan eller dinmeden Ve şarkımlarım bitmeden *** Bazısı yağmurda ölmek ister Kimi güneş varken Bazısı yalnız, huzur içinde Yatakta uyurken *** Şimdi ben bu sahnelerde ölmek istiyorum Evet ben bu sahnelerde renkli ışıklar altında Veda etmek en güzeli alkışlar içinde Orkestra eşliğinde bir gece sahnede *** Gel Ne olur fazla zaman geçmesin Özellikle salon doluyken Hayranlarım ayaktayken *** Gel Ne olur fazla zaman geçmesin Seninle ben bu son galamda Dans edelim bir şarkımda *** Yaşantım hep böyle geçti benim Sahneler benim evim Herkes gibi ölmek için bir yeri Son bir evi varsa *** İşte ben bu sahnelerde ölmek istiyorum Evet ben bu sahnelerde renkli ışıklar altında Veda etmek en güzeli alkışlar içinde Orkestra eşliğinde bir gece sahnede