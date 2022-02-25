Bir Gece Sahnesi Şarkı Sözleri
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Ajda Pekkan
Bir Gece Sahnesi
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Gel
Ne olur fazla zaman geçmesin
Sahnelerde perde inmeden
Ve ışıklarım sönmeden
***
Gel
Ne olur fazla zaman geçmesin
Alkışlayan eller dinmeden
Ve şarkımlarım bitmeden
***
Bazısı yağmurda ölmek ister
Kimi güneş varken
Bazısı yalnız, huzur içinde
Yatakta uyurken
***
Şimdi ben bu sahnelerde ölmek istiyorum
Evet ben bu sahnelerde renkli ışıklar altında
Veda etmek en güzeli alkışlar içinde
Orkestra eşliğinde bir gece sahnede
***
Gel
Ne olur fazla zaman geçmesin
Özellikle salon doluyken
Hayranlarım ayaktayken
***
Gel
Ne olur fazla zaman geçmesin
Seninle ben bu son galamda
Dans edelim bir şarkımda
***
Yaşantım hep böyle geçti benim
Sahneler benim evim
Herkes gibi ölmek için bir yeri
Son bir evi varsa
***
İşte ben bu sahnelerde ölmek istiyorum
Evet ben bu sahnelerde renkli ışıklar altında
Veda etmek en güzeli alkışlar içinde
Orkestra eşliğinde bir gece sahnede