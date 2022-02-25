Bir Köşede Yalnız Şarkı Sözleri
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Ajda Pekkan
Bir Köşede Yalnız
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Aklımı aldın aldın gitti
Aşkımı verdim attın gitti
Tut tut tut tut kalbimi
Tut tut tut tut kalbimi
İsterim geri
***
Bekletirsin hep gelen olmaz
Kapını çalsam açan olmaz
Tut tut tut tut sözünü
Tut tut tut tut sözünü
***
Anahtarsız kilit miyim
Kurulmayan bir saat miyim
Ben sahipsiz bir ev miyim
Ben neyim, söyle ben neyim
***
Rüyasız uykular gibi
Gündüzlerim gece sanki
Kimsesizim sensizken inan ki
Bir köşede yalnız kaldım