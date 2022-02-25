Ajda Pekkan

Ne yaş günü ne bir ödül Özel bir gün değil bugün sebebi yok Ne armağan, ne de tören Buna neden arama sen inan ki yok *** Bu ne son gün, ne de ilk gün Gelip geçen o günlerden hiç farkı yok Bu ne veda, ne merhaba Doğal öylesine bir gün kutlanan yok *** Bir tek şey bugün geçerli Yalnızca seni ne çok sevdiğim *** Bir tek şey bil ki önemli Yalnızca seni ne çok sevdiğim *** Ne bir nişan, ne de bayram Bugün süslü giyinmeye bir neden yok Ne yaz güneşi ne de içki Başka etken olmasına hiç gerek yok