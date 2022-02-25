Ajda Pekkan

Bir Tek Şey Şarkı Sözleri
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Ne yaş günü ne bir ödül
Özel bir gün değil bugün sebebi yok
Ne armağan, ne de tören
Buna neden arama sen inan ki yok
***
Bu ne son gün, ne de ilk gün
Gelip geçen o günlerden hiç farkı yok
Bu ne veda, ne merhaba
Doğal öylesine bir gün kutlanan yok
***
Bir tek şey bugün geçerli
Yalnızca seni ne çok sevdiğim
***
Bir tek şey bil ki önemli
Yalnızca seni ne çok sevdiğim
***
Ne bir nişan, ne de bayram
Bugün süslü giyinmeye bir neden yok
Ne yaz güneşi ne de içki
Başka etken olmasına hiç gerek yok