Kaç Yıl Geçti Aradan-2 Şarkı Sözleri
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Ajda Pekkan
Kaç Yıl Geçti Aradan-2
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Hiç niyetim yoktu,
Ben maziye dönüp seni anıp düşünmeye,
Eski bir şarkının o an birden,
Geldiğini duydum penceremden,
***
Koştum birden koştum,
Baktım hemen,
Seni aradım hep penceremden,
Gözlerimde yaşlar birden coştu,
Fakat ne yazık ki sokak boştu.
Lalalala lalallala lalalalallla
Fakat ne yazık ki sokak boştu…
***
Gözlerim dolaştı,
Bir bir bu yollarda,
Aradım seni her köşe başında,
Kalbim ağlarken,
Ahh ne yazık ki,
Beklide sen, sen başka kollarda…
***
Kapandı pencerem şarkım sustu,
Artık o kalbimde çalıyordu,
O eski hislerim tekrar coştu…
Fakat ne yazık ki sokak boştu.
Lalalalaa lalalallaaal laaaalalalal
Fakat ne yazık ki sokak boştuuuuuuu…
Lalallalaaa lalalalalalalal lalalaaallalaalalaalal…….
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Seneler sürer her günüm
Yalnız gitmekten yorgunum
Zannetme sana dargınım
***
Ben gene sana vurgunum
Ben gene sana vurgunum
Ben gene sana vurgunum, hey
***
Başkalarına gülsem de
Senden uzak kalsam da
Sevmediğini bilsem de
Ben gene sana vurgunum
***
İtilmiş tekmelenmişim
Doğduğum günde yanmışım
Yalnız sana güvenmişim
Ben gene sana vurgunum
***
Seneler sürer her günüm
Yalnız gitmekten yorgunum
Zannetme sana dargınım
***
Ben gene sana vurgunum
Ben gene sana vurgunum
Ben gene sana vurgunum, hey
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Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı
Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı
Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı
Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı
**
Bir kuş gibi hür olsam
Dey dey dibi dibi dey dey
Sorulmadan yaşasam
Hey gidi dünya hey
Dostluk benim bayrağım
Dey dey dibi dibi dey dey
Cennet olsun durağım
Hey gidi dünya hey
**
Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı
Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı
Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı
Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı
**
Doğruluktan hiç şaşma
Dey dey dibi dibi dey dey
Eden bulur üzülme
Hey gidi dünya hey
Hiç acısı olmayan
Dey dey dibi dibi dey dey
Kim var ki bu dünyada
Hey gidi dünya hey
**
Lay lay lay lay
**
Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı
Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı
Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı
Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı
Yba di yba di yba di di yba di di
Yba di yba di yba di di yba di di
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