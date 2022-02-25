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7/24 Dinle Kaç Yıl Geçti Aradan-2

Kaç Yıl Geçti Aradan-2 Şarkı Sözleri

Ajda Pekkan Kaç Yıl Geçti Aradan-2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan Kaç Yıl Geçti Aradan-2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kaç Yıl Geçti Aradan-2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Kaç Yıl Geçti Aradan-2

  • Boş Sokak

  • Ben Sana Vurgunum

  • Hey Gidi Dünya Hey

  • İspanyol Meyhanesi

  • Hayret

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