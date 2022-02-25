Ajda Pekkan

Boş Sokak Hiç niyetim yoktu, Ben maziye dönüp seni anıp düşünmeye, Eski bir şarkının o an birden, Geldiğini duydum penceremden, *** Koştum birden koştum, Baktım hemen, Seni aradım hep penceremden, Gözlerimde yaşlar birden coştu, Fakat ne yazık ki sokak boştu. Lalalala lalallala lalalalallla Fakat ne yazık ki sokak boştu… *** Gözlerim dolaştı, Bir bir bu yollarda, Aradım seni her köşe başında, Kalbim ağlarken, Ahh ne yazık ki, Beklide sen, sen başka kollarda… *** Kapandı pencerem şarkım sustu, Artık o kalbimde çalıyordu, O eski hislerim tekrar coştu… Fakat ne yazık ki sokak boştu. Lalalalaa lalalallaaal laaaalalalal Fakat ne yazık ki sokak boştuuuuuuu… Lalallalaaa lalalalalalalal lalalaaallalaalalaalal…….

Ben Sana Vurgunum Seneler sürer her günüm Yalnız gitmekten yorgunum Zannetme sana dargınım *** Ben gene sana vurgunum Ben gene sana vurgunum Ben gene sana vurgunum, hey *** Başkalarına gülsem de Senden uzak kalsam da Sevmediğini bilsem de Ben gene sana vurgunum *** İtilmiş tekmelenmişim Doğduğum günde yanmışım Yalnız sana güvenmişim Ben gene sana vurgunum *** Seneler sürer her günüm Yalnız gitmekten yorgunum Zannetme sana dargınım *** Ben gene sana vurgunum Ben gene sana vurgunum Ben gene sana vurgunum, hey